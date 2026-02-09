El Hospital Dr. Fermín Salaberry, uno de los más antiguos de la provincia, fue fundado 1883, presentó su Informe de Gestión correspondiente al año 2025. En él se detallan las principales acciones, inversiones y resultados alcanzados durante el período en materia administrativa, asistencial, infraestructura, equipamiento y vinculación comunitaria. El documento da cuenta del uso de los recursos públicos y del impacto de las políticas sanitarias implementadas en la atención de la población de Victoria y su área de influencia.

Presupuesto y administración

Uno de los ejes centrales del año fue el incremento del presupuesto mensual, que pasó de 23.158.500 pesos en 2024 a 100.000.000 pesos en 2025, lo que representó un aumento del 331%.

El doctor Cesar Santos explicó a Paralelo32 cómo se dio este incremento, extraordinario si se lo compara con la inflación, señalando que se reformularon y reforzaron las partidas desde el Ministerio para cubrir toda la demanda.

Según la voz oficial, el hospital logró cerrar el ejercicio sin deudas, manteniendo plazos de pago a proveedores de entre 30 y 60 días. La inversión se orientó principalmente a medicamentos, insumos médicos, equipamiento, mantenimiento edilicio y fortalecimiento de servicios estratégicos, señala el informe.

Infraestructura y recursos físicos

Veamos qué dice el inventario del año concluido. Durante su transcurso se registraron avances significativos en obras y mejoras edilicias. La obra de quirófano, maternidad y pediatría alcanzó un avance del 86,91%, incorporando además trabajos de desagües pluviales. También se instaló una subestación eléctrica de ENERSA para garantizar el suministro de la nueva infraestructura.

Se avanzó en el anteproyecto de la futura Unidad de Terapia Intensiva, que incluirá la remodelación y ampliación del servicio de emergencias.

En paralelo, se realizaron múltiples obras de mejora, entre ellas la remodelación de sectores de farmacia, clínica respiratoria, laboratorio, baños, techos y salas de espera, así como el inicio del proceso de regularización dominial del predio hospitalario.

Sistemas informáticos y seguridad

El hospital fortaleció su infraestructura informática, consolidando el uso de la Historia Clínica Electrónica y mejorando la red de datos. Se incorporaron equipos de alta capacidad, se optimizó el cableado estructurado y se integró el sistema provincial de diagnóstico por imágenes, permitiendo la visualización digital de estudios en tiempo real. En materia de seguridad, se instaló un sistema de videovigilancia con cámaras y un centro de monitoreo centralizado, con el objetivo de mejorar la seguridad de pacientes, personal y bienes institucionales.

Parque automotor y equipamiento médico

Durante 2025 se realizaron tareas de mantenimiento integral del parque automotor, con una inversión superior a los 10 millones de pesos. Además, el hospital incorporó una ambulancia 0 km de complejidad intermedia, equipada para emergencias y traslados. En cuanto al equipamiento médico, se realizaron inversiones destinadas a emergencias, quirófano, diagnóstico, ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorio, cardiología, kinesiología y odontología. Entre los hitos del año se destaca la incorporación de un Arco en C propio, que permitió ampliar la complejidad de las cirugías realizadas en el hospital.

Producción asistencia

La actividad asistencial mostró un crecimiento sostenido. En consultorios externos se atendieron 60.682 pacientes, con un aumento del 6% respecto de 2024 y del 35%encomparación con 2023.

Las especialidades con mayor crecimiento fueron urología, oncología, fonoaudiología, medicina general y ginecología.

En internación se registraron 1.869 pacientes, mientras que el servicio de emergencias atendió a más de 23.000 personas, con un promedio mensual de 190 traslados y 70 derivaciones de mediana y alta complejidad.

Durante el año se realizaron 540 cirugías mayores, de las cuales el 77% fueron programadas, lo que representó una mejora en la planificación quirúrgica y una reducción de los tiempos de espera.

Salud materno-infantil, mental y vacunación

El área de Ginecología y Obstetricia fortaleció la cobertura de guardias y amplió las prestaciones. Se registraron 220 nacimientos y se realizaron acciones vinculadas a salud sexual y reproductiva, incluyendo la colocación de métodos anticonceptivos y la realización de interrupciones voluntarias del embarazo conforme a la normativa vigente.

En Salud Mental se amplió la atención ambulatoria e internaciones, se incorporó un psiquiatra infantojuvenil y se fortaleció el trabajo interinstitucional y comunitario. El servicio de Vacunación aplicó 11.862 dosis durante el año, alcanzando altos niveles de cobertura, especialmente en el ámbito escolar, y desarrollando estrategias de seguimiento digital.

Arancelamiento, programas y comunidad

El sistema de arancelamiento permitió recuperar más de 87 millones de pesos de distintas obras sociales, destinados tanto al personal como al fortalecimiento institucional. Asimismo, se gestionaron subsidios y prestaciones de alto costo por montos superiores a los registrados en años anteriores. El hospital también desarrolló campañas de promoción de la salud, prevención y educación sanitaria, y mantuvo un trabajo articulado con la cooperadora, que realizó múltiples donaciones destinadas a mejorar el equipamiento y el confort de pacientes y personal.