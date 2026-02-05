Encabezado por Rocío Rezett, directora de Industrias Culturales y Creativas, un grupo de community managers e influencers participó este martes del acto conmemorativo por el 174° aniversario de la Batalla de Caseros, realizado en el Palacio San José. La presencia del contingente formó parte de una estrategia impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para “animar el evento” y generar contenido en redes sociales.

Durante la jornada, los invitados compartieron imágenes y videos de su traslado en un minibus, de su participación en el acto oficial y de recorridas por las instalaciones del histórico edificio. En publicaciones difundidas en distintas plataformas, el grupo agradeció a la directora general de Comunicación, María Sol Romero, “por confiar”, en alusión a la convocatoria institucional.

Entre los influencers y community managers que asistieron se encontraban Horacio Piceda (@paranahaciaelmundo), Juan Benasi (@juanbenasi), Milena González (@milenagnz_), María Agustina (@maria_agustina7), Giuliano Andrea (@shuulii.art), Juanma Hernández (@jmhcordobes), Dina Duré (@dinadure1), Lu Ardiles (@ardilesluu), Ariel Bacigaluppo (@ariel.bacigaluppo) y Augusto Curvale (@augusto_curvale7). Sus publicaciones mostraron tanto el detrás de escena del traslado como momentos del acto protocolar y la visita guiada por el palacio, indico SociedadPolitik.

Además, en las redes se difundieron fotografías junto a funcionarios provinciales, entre ellos Mariano Camoirano, secretario de Trabajo; María Teresa Colello, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hermana del secretario general de Gobernación; y Paulo del Valle, secretario de Administración del Senado.

La iniciativa, que combinó conmemoración histórica y producción de contenido digital, volvió a poner en agenda el rol de las redes sociales en actos oficiales y la participación de creadores de contenido en actividades promovidas por el Estado provincial.