La inflación volvió a desacelerarse en agosto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,7% durante el mes, por debajo del 2,1% de julio y retomando la tendencia descendente que esperaba el Gobierno para la segunda mitad de 2026.

Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

La inflación volvió a desacelerarse en agosto

El dato de agosto confirma una baja de cuatro décimas respecto al mes anterior y mantiene al índice mensual por debajo del 2%, uno de los objetivos planteados por el Gobierno nacional.

Según el informe oficial, la desaceleración se dio pese a aumentos en algunos servicios regulados y en determinados alimentos, que fueron parcialmente compensados por la baja de precios estacionales.

Qué rubros aumentaron más

La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

Los principales aumentos estuvieron vinculados a:

Electricidad.

Gas.

Transporte público.

Servicios de medicina prepaga.

En segundo lugar se ubicó Educación, con un incremento mensual del 2,5%.

Alimentos volvió a tener fuerte incidencia

Aunque no fue el rubro con mayor porcentaje de aumento, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo la mayor incidencia en la inflación mensual en todas las regiones del país por el peso que tiene en el consumo de los hogares.

Dentro de esa categoría se destacaron los aumentos en:

Verduras, tubérculos y legumbres.

Frutas.

Pan y cereales.

Qué pasó con los precios estacionales y el IPC núcleo

El informe del INDEC mostró comportamientos diferentes según el tipo de precios.

IPC Núcleo: 1,8%

Los precios considerados núcleo aumentaron 1,8%, impulsados principalmente por:

Alquileres.

Servicios culturales.

Regulados: 2,2%

Los precios regulados registraron un incremento del 2,2%, debido principalmente a los ajustes en servicios públicos y transporte.

Estacionales: -0,9%

Los productos estacionales mostraron una caída promedio del 0,9%.

Entre las principales bajas se encontraron:

Paquetes turísticos.

Prendas de vestir.

Sin embargo, esos descensos fueron parcialmente compensados por aumentos en frutas y verduras.

Los rubros que menos aumentaron

Las divisiones con menor variación durante agosto fueron:

Rubro Variación Recreación y cultura 0,0% Prendas de vestir y calzado -0,6%

Cómo queda la inflación en 2026

Con el dato de agosto, el panorama inflacionario queda de la siguiente manera:

Inflación de agosto 1,7%

Acumulada en 2026 21,3%

Variación interanual 33,5%

El dato representa una nueva desaceleración mensual y marca el regreso de la inflación a un nivel inferior al 2%, luego del aumento registrado en julio.