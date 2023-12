Hace algunas semanas, Clarín publicó un curioso ranking donde Victoria encabeza las ciudades con mayor infidelidad en América Latina, durante el verano. Las siete colinas solamente fueron superadas por Brasil, Colombia y México.

El dato surgió de Ashley Madison (App dirigida a un público, que se presume tiene una relación estable) relevando entre el 1º de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Más allá de la propaganda para este portal, cruzamos este indicador con otro que guarda cierta relación, el uso de Sildenafilo (fármaco utilizado para las disfunciones eréctiles), pero lo particular no sería que lo usaran aquellas personas — u otras con algún problema de salud independiente de la edad biológica—sino que cada vez más jóvenes no tienen reparo en consumirla para aumentar su potencia sexual, sobre todo en ocasiones donde ‘la primera impresión’ es la que cuenta—pensar que este concepto lo aplicábamos a un universo totalmente distinto, pero hay que aggiornarse.