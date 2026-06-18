En los últimos años, una escena se repite con frecuencia creciente: niños pequeños con agendas más cargadas que las de muchos adultos. Escuela, inglés, deporte, terapia, apoyo escolar, estimulación, actividades los fines de semana. Todo parece estar orientado a “potenciar” su desarrollo. Sin embargo, algo no está funcionando como se espera.

Cada vez más niños consultan por dificultades en la atención, bajo rendimiento escolar, irritabilidad, cansancio y problemas en el aprendizaje. Y frente a estos síntomas, la pregunta suele ser rápida: ¿tiene un trastorno? Pero pocas veces se formula otra pregunta, quizás más incómoda: ¿está ese niño sobrecargado?

El estrés infantil no siempre se manifiesta como en los adultos. No se expresa con palabras claras ni con quejas estructuradas. Se manifiesta en la conducta, en el cuerpo y en el rendimiento.

Un niño estresado puede parecer desatento, inquieto, disperso. Puede tener dificultades para sostener tareas, frustrarse con facilidad o mostrar rechazo a la escuela. En muchos casos, estos signos son rápidamente interpretados como un trastorno del neurodesarrollo o un problema de aprendizaje. Sin embargo, en algunos niños, lo que está en juego no es un déficit estructural, sino un sistema sobreexigido.

El cerebro infantil necesita tiempo, pausa y repetición para consolidar aprendizajes. Necesita juego libre, descanso y espacios sin demanda. Pero cuando la agenda está saturada, estos espacios desaparecen.

El resultado es un niño que funciona en modo de exigencia constante.

Y en ese contexto, la atención no falla por falta de capacidad, sino por agotamiento. Este punto es clave. No es lo mismo un niño que no puede atender, que un niño que no puede sostener la atención porque está saturado.

Sin embargo, el sistema —tanto educativo como familiar— muchas veces no distingue entre estas situaciones.

La cultura actual valora la productividad, el rendimiento y la estimulación temprana. Bajo esta lógica, hacer más parece ser siempre mejor. Pero en la infancia, más no siempre es mejor. A veces, es demasiado. La falta de una mirada adulta crítica sobre esta sobrecarga genera un circuito preocupante. El niño empieza a mostrar dificultades, se agregan más apoyos, más actividades, más intervenciones. Pero no se reduce la exigencia de base. Se intenta compensar el cansancio con más estímulo. Y el resultado es previsible: el niño se agota aún más.

A esto se suma otro factor relevante: la desconexión progresiva del juego espontáneo. El juego libre no es un lujo, es una necesidad del desarrollo. Es el espacio donde el niño regula, procesa y organiza su mundo interno.

Sin juego, sin pausa, sin tiempo propio, el sistema emocional se sobrecarga.

En este contexto, las dificultades de aprendizaje comienzan a aparecer. No porque el niño no pueda aprender, sino porque no está en condiciones de hacerlo. El estrés impacta directamente en la memoria, la atención y la capacidad de procesamiento. Un niño cansado aprende peor. Un niño exigido en exceso rinde menos. Pero si esto no se reconoce, se corre el riesgo de etiquetar lo que en realidad es una consecuencia del entorno.

Esto no implica negar la existencia de trastornos reales. Implica afinar la mirada.

No todo déficit de atención es un trastorno. No toda dificultad de aprendizaje es estructural. Algunas son el resultado de una infancia sin tiempo. Recuperar una mirada más saludable implica revisar las agendas, priorizar, elegir. No todo niño necesita múltiples actividades. No todo tiempo debe estar ocupado.

También implica acompañar desde otro lugar. Escuchar más, exigir menos, observar con mayor profundidad. El desarrollo no es una carrera. Y cuando se lo convierte en una, el costo lo paga el niño. Hoy el desafío no es hacer más por los niños, sino hacer mejor. Y en muchos casos, eso empieza por algo simple y profundamente difícil: bajar la exigencia.