Nogoyá.- A pesar de que el mantenimiento y poda del arbolado público está regulado mediante ordenanza, el municipio encaró un plan de poda masivo que incluyó todas las especies plantadas en ambas aceras de calle 9 de julio desde España hasta Gobernador Contín.

Esto conllevó a que se despierten numerosas críticas, ya que el podado estaba prohibido para los frentistas y en el caso que aquel requiera podar un ejemplar, debía solicitar la tarea mediante nota al corralón municipal y previa evaluación que justifique la necesidad de la intervención, el municipio procedía al recorte.

Llamó la atención que se pudieran intervenir tantas especies sin mayores inconvenientes, situación que llegó hasta el Concejo Deliberante donde el bloque de concejales Mas Para Nogoyá presentó un pedido de informe, donde solicitan que a través de la dirección de Ambiente, se detalle cuál es el criterio para la poda y extracción de árboles que se viene realizando en nuestra ciudad y cuál es el plan regulador del arbolado público.

Como así también solicitan informe sobre las tareas de conservación, el control de las especies, la selección de nuevos ejemplares y las herramientas y productos utilizados para la poda.

Paralelo 32 pudo investigar que actualmente no se están realizando las capacitaciones conjuntas que brindaba el INTA a personal municipal sobre las podas y el asesoramiento estaría llegando por un profesional de manera particular.

Es oportuno citar que en 2017, mediante una labor conjunta del INTA y el área de medio ambiente se confeccionó la ordenanza Nº 1162, con el objeto de proteger el arbolado público, reglamentando los requisitos técnicos y de trámite a la que se ajustará la plantación, conservación, erradicación y reimplantación del mismo. En el artículo 13, queda prohibida la extracción, poda, mutilación, tala y daños de ejemplares del arbolado público urbano, solamente autorizando tal intervención, cuando del informe técnico elaborado surja la razonabilidad del interés público o individual que fundamente la labor.

Otros organismos relacionados a la flora de la región lamentan que dicha ordenanza no se da a conocer en su totalidad por eso los vecinos plantan la especie que quieren y podan cuando quieren.

Según especialistas en la materia, las podas realizadas en calle 9 de Julio, no están bien realizadas y no hay motivos para hacerlas. Se esperaba que con el paso del tiempo, las copas de los árboles de ambas veredas, se toquen en la parte superior, otorgando un techo natural a las arterias, pero esto ya no sucederá con la poda masiva realizada. “No se debe podar por el solo hecho de podar, el panorama es muy triste” lamentaron.

La justificación oficial

La encargada del área de medio ambiente del municipio, la ingeniera Silvia Ángel fundamentó que los fresnos de calle 9 de Julio habían destruido cañerías y estructuras de viviendas, “el programa se hizo siguiendo las indicaciones del ingeniero agrónomo Julio Tognoli, que también tiene a su cargo el vivero de árboles en Villa 3 de Febrero, que para el próximo año aportará más de 700 árboles a la ciudad” contó en Radio La Voz y aclaró que si bien “las podas parecen agresivas, tuvimos que hacerlas por falta de mantenimiento en los últimos diez años, por eso la idea es que a partir de ahora se hagan intervenciones correctivas porque el tamaño de la copa es proporcional al tamaño de la raíz, entonces a menor copa, menor va a ser la raíz y de esta forma liberamos las luminarias, evitamos cruces con el cableado y los daños en construcciones.