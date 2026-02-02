La incorporación de nuevos productos derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino representa un avance significativo para la seguridad alimentaria y el agregado de valor de una cadena productiva consolidada en la provincia de Entre Ríos. La medida, impulsada por gestiones provinciales y nacionales, fortalece el posicionamiento del sector agroalimentario entrerriano y amplía las oportunidades de desarrollo para productores e industrias locales.

En un paso estratégico para la industria, mediante la Resolución Conjunta 16/202, se oficializó la incorporación de estos nuevos productos al marco normativo nacional. La iniciativa fue promovida por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, junto al INTA y la Cámara Argentina de Productores de Pecán. La actualización no solo garantiza estándares de calidad e inocuidad para los consumidores, sino que también abre un abanico de oportunidades comerciales para los productores entrerrianos.

Esta incorporación normativa contribuye a consolidar a Entre Ríos como el principal polo de producción y exportación de nuez pecán del país, dado que concentra cerca del 60 por ciento de la producción nacional de este fruto seco. La nuez pecán se caracteriza por su alto valor nutricional: su aceite es una fuente relevante de ácidos grasos mono y poliinsaturados, reconocidos por sus efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Con la nueva resolución, subproductos como la harina de pecán, el aceite y las pastas derivadas cuentan ahora con un marco regulatorio específico que respalda su elaboración y comercialización.

En la actualidad, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) registra siete establecimientos vinculados al acondicionamiento de nuez pecán y a la elaboración de subproductos, que incluyen alimentos como alfajores, quesos, mieles, confituras y panificados. Para los organismos de control bromatológico, la incorporación de productos regionales al CAA ofrece múltiples ventajas: protocolos definidos con parámetros claros de inocuidad y composición; un etiquetado y rotulado confiable que brinda certeza al consumidor sobre el contenido nutricional y el origen de los alimentos; y la formalización de elaboradores locales, que pueden gestionar registros sanitarios nacionales o provinciales según el alcance de comercialización de sus productos.

Desde el ICAB destacaron que, en los últimos dos años, se acompañó la incorporación al CAA de distintos productos regionales como el fruto de la palmera yatay, el salvado de arroz y la nuez pecán con sus derivados. Estas acciones se sustentan en la necesidad de contar con un encuadre normativo adecuado para la elaboración de nuevos alimentos, impulsar proyectos de innovación tecnológica, avalar propuestas de inclusión social y promover el desarrollo económico de Entre Ríos. Al mismo tiempo, permiten asegurar que los productos disponibles en el circuito comercial cumplan con parámetros adecuados de composición e inocuidad, fortaleciendo la confianza del consumidor y la competitividad de la producción local.