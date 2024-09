En el marco del debate legislativo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el bloque de senadores del PJ consideró necesario poder contar con las opiniones y contribuciones del sector sobre una norma que ya rige en la provincia.

“Coincidimos plenamente con la necesidad de contar con incentivos para generar más inversiones en la provincia y promover el empleo, más que nunca, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. El desarrollo industrial va de la mano de políticas públicas. Sin Estado no hay desarrollo industrial”, afirmó el presidente del bloque, Martín Oliva.

“No obstante, es importante dejar en claro que no vamos a apoyar ninguna iniciativa que atente contra el medio ambiente, que no beneficie a las pequeñas y medianas empresas, y que no promueva claramente nuevas fuentes de trabajo”, dejó en claro el legislador sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que creó el gobierno nacional.

En cuanto al proyecto de ley provincial denominado Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), Oliva sostuvo que ya rige en la provincia una ley de promoción que fue acordada y consensuada con el sector privado el año pasado, y sancionada por unanimidad por ambas cámaras.

“Esa norma requiere, a nuestro criterio, ampliar el espectro de beneficiarios, y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible, alineado con las tendencias y necesidades actuales en los ámbitos económico y ambiental. Es decir, ya rige en nuestra provincia una norma que contempla beneficios sectoriales, exenciones impositivas y reintegros al consumo energético”, señaló.

Oliva puso de relieve además que los municipios tienen un rol activo en las políticas que promueven la radicación industrial, con lo cual, compartir las experiencias con los gobiernos locales se hace imprescindible.

El proyecto del senador Víctor Sanzberro, al igual que la propuesta presentada por los diputados justicialistas, modifica la actual ley Nº 11.071, de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia, estableciéndose una actualización del régimen legal, institucional y normativo.

“Promovemos la revisión y ampliación de las exenciones fiscales para ofrecer un incentivo significativo para los inversores y empresarios, asegurando que estos beneficios sean atractivos y pertinentes a las realidades actuales. Al extender las exenciones a impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor, se crea un entorno más favorable para el desarrollo industrial en la provincia”, explicó Oliva.

Cabe recordar que esta semana se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la que participaron funcionarios y representantes de entidades dando su punto de vista sobre la temática.

Estuvieron el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos, UIER, Gabriel Bourdin; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos CEER, Ramiro Reiss; el vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alfredo Calabrese, y el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas, Fedeco, Ronald Garnier.

Los acompañaron desde el bloque justicialista Martín Oliva (Concepción del Uruguay), Gladys Domínguez (Feliciano), Marcelo Berthet (San Salvador), y Víctor Sanzberro (Victoria).