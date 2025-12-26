Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo se informó que el viernes 26 de diciembre, a las 13:39 horas, se registró un incendio forestal de importantes proporciones a la vera de la ruta que conecta la localidad de Racedo con Gobernador Echevehere.

Ante el aviso recibido, se dispuso de inmediato el despacho de tres unidades, trabajando en el lugar un total de nueve bomberos, quienes llevaron adelante tareas de control, extinción y enfriamiento del foco ígneo.

Debido a la intensa presencia de humo en el sector, que generaba visibilidad reducida sobre la traza vial, se solicitó la colaboración de la Policía local de Racedo. El personal policial realizó tareas de ordenamiento y control del tránsito, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los equipos de emergencia intervinientes.

Según se indicó, el incendio presentaba un frente activo que avanzaba sobre vegetación natural, lo que demandó un operativo sostenido para evitar su propagación hacia zonas linderas.

Las labores se extendieron hasta aproximadamente las 15:30 horas, momento en el cual el incendio fue declarado controlado. El operativo finalizó sin registrarse personas lesionadas.