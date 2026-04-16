El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Indios Guenoas, donde personal policial y Bomberos Zapadores acudieron tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un foco ígneo en el interior del inmueble.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, quien explicó que el incendio se originó de manera accidental mientras cambiaba una vela encendida colocada frente a la imagen de un santo. En ese momento, y producto de un descuido, la vela cayó, iniciando el fuego que se propagó rápidamente y afectó gran parte de una de las habitaciones.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas. En tanto, los Bomberos Zapadores trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otros sectores de la vivienda.

Desde las autoridades se reiteró la importancia de extremar las medidas de precaución al utilizar velas u otros elementos inflamables, especialmente en espacios cerrados, para prevenir este tipo de incidentes.