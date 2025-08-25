Desde la Jefatura Departamental de Policía de Diamante se informó que en la tarde de este domingo, personal de la Comisaría de Libertador San Martín que se encontraba realizando recorridas prevencionales fue alertado sobre un incendio en una vivienda ubicada en calle Teresa de Calcuta, en Estación Puíggari.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo afectaba la estructura edilicia de un garaje. De inmediato convocaron a Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron hasta lograr la extinción total de las llamas.

Según lo informado, no hubo personas lesionadas como consecuencia del siniestro, aunque sí se produjeron daños materiales en el inmueble.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el incendio se habría iniciado de manera accidental cuando el propietario encendió fuego en una churrasquera sin advertir que en las cercanías se encontraba un recipiente con combustible, lo que provocó la propagación de las llamas.

Las autoridades destacaron la rápida intervención policial y del cuerpo de Bomberos, que permitió evitar mayores consecuencias.