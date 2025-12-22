Según el parte oficial, alrededor de las 02:00 horas se recibió un llamado telefónico en la guardia del cuartel alertando sobre un foco ígneo que afectaba el primer piso de un domicilio. Ante la emergencia, se dispuso de inmediato el despacho de tres dotaciones, integradas por un total de 10 bomberos.

Al arribar al lugar, el personal constató la magnitud del siniestro y comenzó de manera inmediata con las tareas de extinción y control del fuego. Los trabajos se desarrollaron durante más de una hora y finalizaron aproximadamente a las 03:15, cuando el incendio fue extinguido en su totalidad.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, se logró evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores de la vivienda y a propiedades linderas, minimizando así los daños.