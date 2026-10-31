Dos dotaciones de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo intervinieron este sábado 31 de octubre en un incendio estructural registrado en una vivienda ubicada sobre calle Ensenada.

Según informó la institución, el operativo comenzó a las 7:59 y contó con la participación de siete bomberos.

El foco ígneo se desarrolló en un departamento que se encontraba en proceso de mudanza y que, por ese motivo, tenía escaso mobiliario y elementos en su interior.

Daños y causas del incendio

Como consecuencia del fuego, los daños se concentraron principalmente en el cielorraso del departamento.

Desde Bomberos Voluntarios indicaron que no pudieron establecerse las causas que originaron el incendio, debido a que la institución no cuenta con personal especializado en peritajes para determinar el origen de este tipo de hechos.