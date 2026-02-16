Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que este lunes 16 de febrero, pasadas las 6:00 de la mañana, personal de Subcomisaría Lucas Sud 1ª fue comisionado al establecimiento rural “La Providencia”, ubicado sobre Ruta 20, a dos kilómetros al norte de Cría. Lucas Sud Primera.

La intervención se produjo a raíz de un llamado telefónico recepcionado en la Sala de Comunicaciones, mediante el cual se solicitaba la presencia de Bomberos ante un foco ígneo en el lugar.

Al arribar al establecimiento, los efectivos constataron que un galpón destinado actualmente a la cría de animales porcinos se encontraba totalmente consumido por el fuego. Como consecuencia del siniestro, se registró la pérdida de aproximadamente 500 animales, entre madres y crías. Según se indicó, logró sobrevivir únicamente un padrillo que habría escapado del interior de la estructura.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Villaguay, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento. En una primera instancia no se pudieron determinar las circunstancias que originaron el incendio.

Se dio intervención a personal de Brigada Abigeato, con conocimiento del fiscal en turno, quien dispuso la actuación de un perito bombero con el fin de establecer las causales del hecho.

En el procedimiento participaron efectivos de Subcomisaría Lucas Sud 1ª y Comisaría Lucas Norte. La investigación continúa para esclarecer lo sucedido.