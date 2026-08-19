Un motovehículo se incendió este miércoles 19 de agosto por la tarde en calle Alberdi, en la ciudad de Crespo, generando la intervención de Bomberos Voluntarios.

El aviso de la emergencia ingresó a las 16:01, tras lo cual se desplazó una dotación integrada por cuatro bomberos hacia el lugar del siniestro.

Al arribar, los efectivos encontraron el motovehículo afectado por un foco ígneo y comenzaron de inmediato las tareas de control y extinción del incendio. La rápida intervención permitió sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

La conductora fue asistida en el lugar

También se hizo presente el servicio de emergencias, que realizó una evaluación preventiva de la conductora de la motocicleta.

De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios de Crespo, la mujer no presentó lesiones como consecuencia del episodio.

Una vez finalizadas las tareas de extinción y control, la dotación regresó al cuartel, dando por concluida la intervención.