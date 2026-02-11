Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Crespo informaron que este miércoles 11 de febrero, a las 10:19, se recibió en el cuartel un llamado alertando sobre un presunto incendio en un galpón de pollos en la zona de Aldea Santa Rosa.

De inmediato, se despacharon dotaciones hacia el lugar. Al arribar, los bomberos constataron que se trataba de un incendio de pastos y vegetación, lindero al galpón, donde también había presencia de algunos residuos combustibles.

Según detallaron desde el cuartel, el foco ígneo había sido controlado en primera instancia por los propios moradores del establecimiento, quienes trabajaron con un tractor y disco, logrando frenar el avance de las llamas y evitando su propagación hacia la estructura del galpón avícola.

Trabajo realizado

El personal bomberil llevó adelante tareas de extinción, enfriamiento y control del perímetro afectado, asegurando la completa eliminación de puntos calientes y verificando que no existiera riesgo de reactivación o propagación del fuego.

Recursos utilizados

Para el operativo se dispuso de:

7 bomberos.

2 unidades móviles.

Sin heridos ni daños estructurales

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños estructurales en el galpón. Desde la institución destacaron la rápida actuación de los propietarios y la intervención oportuna de las dotaciones, factores que resultaron clave para evitar consecuencias mayores.