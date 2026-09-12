Un control vial sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Paso Telégrafo, en el departamento La Paz, terminó con el secuestro de 152 bidones de fitosanitarios que eran trasladados en infracción a la normativa vigente.

El procedimiento fue realizado este viernes por efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes detuvieron la marcha de un camión de carga y detectaron los envases durante la fiscalización. Posteriormente intervino personal técnico de la Secretaría de Ambiente, que dispuso las medidas correspondientes.

El operativo en Paso Telégrafo

El procedimiento se concretó en el puesto de control vial de Paso Telégrafo, bajo la supervisión del oficial principal Raúl Albarracín, de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

Los agentes fiscalizaron un camión Iveco Tector que había partido desde Colonia Santa Rosa, Corrientes, y tenía como destino final la provincia de Santa Fe.

Durante la inspección se constató que transportaba 152 bidones de fitosanitarios de 20 litros, cuyos envases tenían la señalización explícita de “no reutilizar”.

Ante la situación, se dio intervención a la Secretaría de Ambiente para determinar las medidas a seguir.

Los envases fueron trasladados a un centro de acopio

La intervención estuvo coordinada por Gabriela Joubert, responsable del área de Buenas Prácticas Agropecuarias de la Secretaría de Ambiente.

La funcionaria dispuso la notificación del conductor por una presunta infracción a la Ley Nacional 27.279, que establece el régimen de gestión integral de los envases vacíos de fitosanitarios.

Además, se ordenó que el camión fuera acompañado hasta el Centro de Acopio Transitorio (CAT) de la ciudad de La Paz, donde los recipientes quedaron retenidos para su gestión correspondiente.

Qué establece la normativa sobre los envases

Joubert explicó que la Ley 27.279 establece un régimen de presupuestos mínimos y contempla restricciones para el manejo de los envases vacíos de fitosanitarios.

“La ley 27.279 establece un régimen estricto de presupuestos mínimos que prohíbe de manera categórica el tránsito no autorizado de envases vacíos de fitosanitarios fuera de los canales oficiales, así como su quema, entierro, reciclado informal o reutilización para cualquier fin”, señaló.

De esta manera, el objetivo de los controles es evitar que este tipo de recipientes terminen siendo reutilizados o gestionados fuera de los circuitos establecidos.

También controlan el ingreso de envases desde Santa Fe

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que existe un trabajo coordinado con jurisdicciones vecinas, particularmente con la provincia de Santa Fe.

“Estamos articulando de manera permanente con las autoridades de la provincia de Santa Fe, dado que hemos detectado que desde allí retornan en muchos casos envases reutilizados y llenos con productos de limpieza”, indicó Joubert.

La funcionaria advirtió que esta práctica representa un riesgo tanto para la salud de la población como para el ambiente, además de constituir una infracción a la normativa vigente.