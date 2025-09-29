En un operativo de control vehicular realizado este domingo al mediodía en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, personal de la Policía de Entre Ríos secuestró un cargamento de 133 teléfonos celulares ocultos en un vehículo, cuyo valor de mercado fue estimado en 90 millones de pesos.

El procedimiento se inició cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Ford Ranger 4x4 gris, conducida por una mujer mayor de edad, comerciante oriunda de Corrientes capital, que se dirigía hacia Rafaela, provincia de Santa Fe.

El hallazgo

Durante la inspección de rutina, el can detector “Jana” marcó la posible presencia de estupefacientes en la caja de carga. Ante esa alerta y al advertir anomalías en la carrocería, se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, a cargo del secretario Dr. Lucas Claret, y a la Fiscalía Federal de la Dra. Cintia Cibulskas.

Con la presencia de testigos y en cumplimiento del artículo 230 bis del Código Procesal Penal, se realizó la requisa del vehículo. Allí se descubrió un doble fondo en la caja de carga, dentro del cual se hallaron 133 paquetes rectangulares envueltos en nylon negro y blanco, que contenían los teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Secuestro y actuaciones

El vehículo y la mercadería fueron inmediatamente secuestrados, quedando a disposición de la Justicia Federal. La conductora fue notificada y quedó vinculada a la causa mientras se prosiguen las investigaciones sobre el origen y destino de los dispositivos.

Con este operativo, la Policía de Entre Ríos reafirmó la importancia de los controles en rutas estratégicas de la provincia, donde en los últimos meses se han detectado distintos intentos de contrabando y traslado ilegal de mercadería.