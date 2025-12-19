En el marco de las acciones destinadas a combatir la venta de estupefacientes en la ciudad, la Jefatura Departamental Victoria informó que este jueves 18 de diciembre se llevaron a cabo dos procedimientos antidrogas a cargo de la División Drogas Peligrosas local, con la colaboración de personal especializado de la Departamental Nogoyá.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías de Victoria y se realizaron con el objetivo de dar respuesta a reclamos de la ciudadanía y reforzar el control en zonas señaladas por la comercialización de drogas. Para su ejecución se contó además con la presencia del Grupo Especial de Victoria y efectivos de la Jefatura Departamental Nogoyá.

Los allanamientos se concretaron en dos domicilios ubicados sobre avenida Belgrano: uno entre calle Padre Spiazzi y una cortada sin nombre, y el segundo a la altura del número 300 de dicha arteria. Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de estupefacientes, entre ellos clorhidrato de cocaína fraccionado en pequeñas dosis listas para su venta al menudeo, una importante cantidad de semillas y una planta de Cannabis Sativa.

Asimismo, se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y una suma cercana a los 250 mil pesos en efectivo, dinero que estaría presuntamente vinculado a la actividad ilícita investigada.

Durante el operativo se procedió a la identificación de 11 personas y a la detención de un hombre de 24 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

Desde la fuerza destacaron que el procedimiento representa un avance significativo en el desmantelamiento de redes dedicadas a la comercialización de drogas en pequeña escala. En ese sentido, la Policía de Entre Ríos reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera sostenida en la prevención y el combate de este tipo de delitos.