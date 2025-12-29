La Comuna de Gobernador Etchevehere dejó inaugurada oficialmente la obra de pavimento articulado y trabajos complementarios en un acto realizado al mediodía del martes 23 de diciembre de 2025. La ceremonia fue encabezada por la presidenta comunal, Rosana Alvarado, quien estuvo acompañada por el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob; el diputado provincial Lénico Aranda; y autoridades del equipo comunal.

La obra, ejecutada con recursos propios de la Comuna, comprendió la colocación de pavimento articulado en un total de 1.100 metros, equivalentes a nueve cuadras, además de la construcción de cordón cuneta de hormigón, badenes, accesos de hormigón y cordones de contención. La inversión total superó los 410 millones de pesos.

Durante el acto, la presidenta comunal Rosana Alvarado destacó que el proceso se inició en diciembre de 2024 con la licitación pública, llevada adelante bajo la administración comunal, y que a lo largo de 2025 se concretaron tanto el inicio como la finalización de los trabajos. Asimismo, señaló que el presupuesto original fue modificado para incorporar obras complementarias que mejoran el bienestar general de la localidad. “Cada paso fue posible gracias al trabajo en equipo entre la Comuna, la comunidad y la empresa”, remarcó.

El tradicional corte de cinta estuvo a cargo de la presidenta comunal junto al ministro Hernán Jacob, el diputado Lénico Aranda, la secretaria comunal María Ayelén Roskopf, la tesorera comunal Lucía Susana Rondán y el contador Francisco Muñoz Mezzavoce. Posteriormente, el padre Daniel realizó la bendición de la obra.

El acto contó con la presencia de jefes comunales de la región, representantes de instituciones educativas e intermedias, del club, la capilla, el centro de salud, así como vecinos y vecinas que acompañaron este importante acontecimiento para Gobernador Etchevehere, que marca un avance significativo en materia de infraestructura urbana y calidad de vida para la comunidad.