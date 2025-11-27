Este viernes 28 de noviembre, a las 20:30, quedará inaugurada la muestra “Un brindis por Don Quijote” en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná, ubicado en Corrientes y Andrés Pazos. La exposición, organizada por la Editorial Municipal, podrá visitarse de manera libre y gratuita durante una semana.

La propuesta reúne doce esculturas talladas en madera, creadas por el artista Rafael Ismael Mones-Ruiz en homenaje a la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La muestra invita a recorrer el universo simbólico del caballero andante y a celebrar los 420 años de la publicación de una de las obras más trascendentes de la literatura universal.

Mones-Ruiz propone un acercamiento sensorial y visual al mundo cervantino, donde la literatura y las artes plásticas dialogan para rendir tributo a los personajes y pasajes que han marcado generaciones de lectores. Junto a las esculturas, el público podrá apreciar distintos ejemplares del libro que, desde su aparición, ha inspirado innumerables reinterpretaciones artísticas.

La actividad, abierta a vecinos y vecinas de la ciudad, busca promover el acceso a expresiones culturales que reafirman el valor patrimonial de las grandes obras literarias y su influencia en el arte contemporáneo.