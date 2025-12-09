Se trata de Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña (Chaco), quien permanecerá alojado en un domicilio de Paraná durante 21 días, según resolvió el juez Elvio Garzón en una audiencia realizada en los Tribunales de la capital provincial, informó Ahora.com.

El hecho tuvo lugar en la noche del domingo, cuando la Volkswagen Amarok que conducía Bikkesbakker impactó a la motocicleta en la que viajaban Juan Müller, de 18 años y oriundo de Misiones pero radicado en Crespo, y Sasha Grandoli, de 19, de Crespo. El choque ocurrió entre Seguí y Viale, en el mismo sentido hacia Crespo. Los dos jóvenes fallecieron en el acto.

Asistido por sus defensores, Patricio Cozzi y Miguel Cullen, el imputado se abstuvo de declarar en la audiencia. La fiscalía le atribuyó de manera preliminar el delito de homicidio imprudente (culposo), a la espera de los estudios toxicológicos y peritajes accidentológicos que permitirán esclarecer las circunstancias del siniestro.

Tras el impacto fatal, Bikkesbakker había quedado detenido y se ordenó la extracción de sangre y orina, cuyas muestras fueron enviadas a laboratorio para su análisis. Entre las medidas pendientes, los investigadores buscan determinar si la motocicleta circulaba con luces encendidas y si era visible para el conductor de la camioneta.

En el momento del accidente, las condiciones meteorológicas eran muy adversas: lluvias intensas y escasa visibilidad, factores que también serán analizados para reconstruir con precisión cómo ocurrió la tragedia.

La causa continuará su curso en los próximos días, a la espera de los informes técnicos que serán claves para definir la imputación final.