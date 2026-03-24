La investigación por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en el local de comidas de la ciudad de Victoria, registró un avance clave en las últimas horas, tras incorporarse a la causa una pericia técnica sobre los equipos utilizados en el establecimiento ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano.

A partir de esos resultados, el fiscal interviniente, Eduardo Guaita, dispuso la imputación de Ramón Mansilla y Verónica Bernachea por el delito de estrago doloso, lo que marca un cambio relevante en la evolución del expediente.

La novedad fue confirmada por el abogado querellante, Agustín Greco, quien dijo que la pericia sobre planchas y freidoras era uno de los elementos probatorios más esperados dentro de la investigación.

Asimismo, la querella considera que la medida representa un avance importante, aunque se aclara que la causa continúa en desarrollo y no se descarta la posible responsabilidad de otras personas.

En ese marco, Greco amplió a Paralelo32 que, según su interpretación, la expectativa de pena “supera los 8 años” y que la causa “va camino a juicio”.

La conmoción que escaló con la llegada del nuevo año

Cabe recordar que el incendio producido en el local gastronómico Costa Rica Fast Food, comercio que funcionaba sin habilitación municipal, en un espacio tipo garaje sin condiciones adecuadas de seguridad, sigue latente en gran parte de la sociedad, sobre todo en los familiares de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y Natalí Ayelén García, de 39 años, ambas trabajadoras del lugar que perecieron esa noche presumiblemente por asfixia.

El caso tuvo además una tercera víctima indirecta: Fabricio Mansilla, de 23 años, pareja de Cabrera, quien tiempo después del hecho tomó una autodeterminación. Su pérdida fue abordada con especial sensibilidad y forma parte del impacto social que dejó la tragedia.

Responsabilidades bajo investigación

La causa apunta a quienes estaban a cargo del funcionamiento del local. Además de Mansilla y Bernachea, la investigación también alcanzó a otras personas vinculadas a la actividad de este conocido comercio.

En paralelo, los familiares de las víctimas siguen reclamando responsabilidades a nivel estatal por presuntas fallas en los controles municipales, llevando esa demanda no solamente a la actual administración, sino también a las autoridades municipales anteriores.