Integrantes del bloque «Más para Entre Ríos» de la Cámara de Diputados provincial y del Concejo Deliberante de Paraná avanzaron este jueves en la elaboración de un proyecto de ley para atender las consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

La iniciativa propone establecer un plan de contingencia y remediación de los daños provocados por las inundaciones, además de crear un fondo específico para responder a las necesidades durante la emergencia y financiar las tareas de recuperación posteriores.

El objetivo es definir criterios de actuación y mecanismos de asistencia para las ciudades ribereñas de Entre Ríos que resulten afectadas por la crecida de los ríos y las inundaciones asociadas al fenómeno.

Del encuentro participaron las diputadas Laura Stratta y Andrea Zoff, el diputado Juan José Bahillo, y los concejales de Paraná Luisina Minni, Sergio Elizar y Emiliano Gómez Tutau.

El antecedente de una ordenanza en Paraná

Los tres concejales son autores de una ordenanza aprobada por unanimidad el miércoles en el Concejo Deliberante de Paraná. La norma prorroga hasta el 30 de abril de 2027 la declaración de Emergencia Sanitaria, de Estabilidad y Socioambiental en la capital provincial, establecida originalmente mediante la Ordenanza N.º 10.267.

Además, amplía la integración del Comité Técnico de Emergencia e insta al Poder Ejecutivo provincial a crear un Plan Provincial de Asistencia y Reconstrucción ante la contingencia vinculada al ciclo de El Niño.

La ordenanza también solicita a la Legislatura entrerriana que sancione una ley para extender la emergencia declarada por el Decreto N.º 2.660/26 hasta la finalización del fenómeno climático.

Un fondo para los municipios afectados

Uno de los puntos centrales del planteo es la creación de un fondo específico que permita financiar las acciones previstas en el plan provincial.

De acuerdo con lo aprobado por el Concejo Deliberante de Paraná, los recursos deberán contemplar transferencias a los municipios afectados, tanto para atender las necesidades que surjan durante las inundaciones como para afrontar posteriormente la reparación de los daños.

El proyecto busca avanzar hacia una respuesta coordinada entre la Provincia y los gobiernos locales frente a las consecuencias del fenómeno climático, aunque todavía deberá tomar forma legislativa y completar su tratamiento para convertirse en ley.