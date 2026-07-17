El Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS) lanzó una campaña para solicitar al Consorcio Unicode, organismo responsable de definir el estándar internacional de los emojis, la incorporación de un ícono que represente al tradicional sifón de soda.

La iniciativa incluye una petición pública en la plataforma Change.org, con el objetivo de reunir adhesiones que respalden la presentación formal ante Unicode. Los impulsores consideran que el sifón, presente en la vida cotidiana de los argentinos desde hace más de un siglo, merece formar parte del lenguaje digital por su fuerte valor cultural e identitario.

Desde IVESS sostienen que, si bien existen cientos de emojis relacionados con comidas, bebidas y objetos de uso diario, actualmente no hay ninguno que represente al sifón, un elemento asociado a reuniones familiares, bodegones, bares y mesas compartidas en todo el país.

"Los emojis también cuentan quiénes somos. El sifón representa una costumbre profundamente arraigada en la identidad argentina y merece formar parte de ese lenguaje universal", señalaron desde la campaña #UnEmojiDelSifón.

Quienes promueven la propuesta explican que hoy, para hacer referencia a la soda, los usuarios suelen combinar emojis de vasos, gotas o burbujas, aunque consideran que ninguno refleja la imagen característica del sifón.

Un proceso que va más allá del diseño

La incorporación de un nuevo emoji depende de una evaluación realizada por el Consorcio Unicode, que analiza distintos criterios antes de aprobar una propuesta. Entre ellos figuran la relevancia cultural del símbolo, su potencial de uso a nivel global, el reconocimiento por parte de diferentes comunidades y la necesidad de cubrir un vacío dentro del catálogo actual.

Con ese objetivo, la campaña busca reunir miles de firmas que demuestren el interés social por la iniciativa y fortalezcan la presentación oficial.

Además de sumar apoyos, los organizadores pretenden abrir el debate sobre aquellos objetos que forman parte de la identidad y las tradiciones de distintos países, pero que aún no tienen representación en el universo de los emojis.

"La intención es que uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina encuentre finalmente su lugar entre los emojis del mundo", expresaron desde IVESS.