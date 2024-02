El diputado nacional Gustavo Bordet, respaldado por un conjunto de legisladores de Unión por la Patria, ha presentado un proyecto de ley que busca prolongar por cinco años más el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover el cumplimiento de lo establecido por la Ley Nº 26206 de Educación Nacional, la cual reconoce a la educación como una prioridad nacional y una política de Estado.

Bordet, exgobernador de Entre Ríos, ha expresado su preocupación por la falta de sensibilidad social demostrada por el gobierno nacional al no enviar a las provincias el fondo de incentivo docente, “La educación no es una ecuación económica. Sin embargo, una vez más el gobierno nacional nos ha dado muestras de su insensibilidad social confirmando que no enviará a las provincias el fondo de incentivo docente, que es un componente del salario de nuestros maestros. El “castigo” prometido por Javier MIlei no está dirigido a los gobernadores, sino a la ciudadanía”, expresó. Según él, esta decisión afecta directamente a la ciudadanía y demuestra una falta de compromiso con la educación.

Durante el año 2023, se destinaron cerca de 12.900 millones de pesos a los docentes entrerrianos según lo previsto en el presupuesto, pero actualmente, el destino de esos fondos es incierto, lo que genera inquietud en la comunidad educativa.

Bordet ha enfatizado la necesidad de defender los intereses de los entrerrianos frente a los desafíos económicos actuales. “Devaluación e inflación, pérdida permanente del poder adquisitivo y ahora retención de fondos que corresponden a nuestros docentes. Es imprescindible sentar posición para defender los intereses de los entrerrianos y generar acciones en ese sentido”, dijo.

El diputado subrayó el compromiso histórico de su gestión como gobernador con la educación, destacando la realización de obras de infraestructura, la extensión de las jornadas escolares, el cumplimiento de los días de clases y los acuerdos salariales por encima de la inflación, en conjunto con el incentivo docente proporcionado por el gobierno nacional.

El proyecto de ley presentado tiene como objetivo evitar la discrecionalidad en la transferencia de fondos destinados a los docentes y garantizar la continuidad del FONID durante los próximos cinco años. “Hemos decidido poner a consideración en el Congreso Nacional este proyecto para evitar la discrecionalidad en la transferencia de estos fondos destinados a los docentes y garantizar su continuidad”, finalizó.

En los fundamentos del proyecto, se hace referencia a los cambios significativos en el sistema educativo argentino desde la década de 1960, destacando la creación del FONID en 1998 como una forma de mejorar la retribución de los docentes. Se señala también la importancia de este fondo para reducir la brecha salarial entre las diferentes jurisdicciones del país.

La última prórroga del FONID se realizó en enero de 2022, por un período de dos años, y su vencimiento actual genera incertidumbre en las comunidades educativas de todo el país, especialmente ante el inminente inicio del año lectivo.

El proyecto cuenta con la firma de los legisladores Pablo Yedlin, Julio Pereyra; Wadalberto Allende; Jorge Ricardo Herrera; Maria Liliana Paponet; Victoria Tolosa Paz; Jorge Chica; Aldo Leiva; Hilda Aguirre; Gabriela Pedrali; Jorge Antonio Romero; Juan Manuel Pedrini; Nancy Sand; Eduardo Leandro Toniolli; Ernesto Ali; Silvana Ginocchio; Gustavo Carlos Miguel Gonzalez; Maria Natalia Zabala Chacur; Ana Maria Ianni; Andrea Freites; Estela Neder; Eugenia Alianiello, Tanya Bertoldi; Varinia Marin; Carolina Yutrovic; Pablo Todero; Martin Soria; Jorge Neri Araujo Hernández; Sabrina Selva; Sergio Casas; José Gómez; Pablo Carro; y Carlos Cisneros.