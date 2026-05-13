Crespo se encamina a convertirse en sede de la primera planta de biogás de toda la provincia de Entre Ríos, en el marco de un proyecto que buscará transformar guano y cama de pollo en energía renovable y Gas Natural Licuado (GNL).

El anuncio fue destacado por el intendente Marcelo Cerutti, quien remarcó la importancia estratégica de la iniciativa para la ciudad y la región. “Vamos a dar un paso fundamental para transformar el guano en energía renovable. Por eso nos reunimos con referentes de la empresa Dosbio, productores y autoridades de empresas locales y de la región. Este proyecto demuestra lo que podemos concretar trabajando juntos para el futuro de nuestra ciudad y de la zona”, expresó.

Cerutti sostuvo además que “Crespo pasa a ser un punto estratégico para este tipo de producción que permitirá generar Gas Natural Licuado con guano y cama de pollo”, y destacó que el avance de las gestiones fue posible gracias al acompañamiento y las visitas realizadas por el embajador de la República Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé.

“Esto no es solo una noticia de negocios. Es una declaración de principios sobre el tipo de desarrollo que queremos. Uno que genera empleo, que cuida el ambiente, que agrega valor a lo que producimos y que nos posiciona en el mundo no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de tecnología, energía limpia y conocimiento”, agregó el jefe comunal.

La empresa Dosbio proyecta construir dos plantas de biogás en Entre Ríos: una en Crespo y otra en la zona comprendida entre Villaguay y Líbaros, con una inversión superior a los 200 millones de dólares.

“Una gran apuesta innovadora y de conocimiento para nuestra ciudad, generando salida laboral para muchas personas que se capacitan en nuevas tecnologías y poniéndonos en vanguardia con la provincia de Entre Ríos a la hora de generar energías limpias”, remarcó Cerutti.

Por su parte, Juan Khouri explicó que la iniciativa representa una “solución ambiental” vinculada al potencial energético de la industria avícola. “Crespo es la Capital Nacional de la Avicultura, una industria que genera un potencial energético y fertilizantes amigables con el ambiente, transformando a Entre Ríos en un proyecto de yacimiento bioenergético”, señaló.

Khouri indicó además que el proyecto requiere incorporar a productores avícolas y porcinos como socios estratégicos para garantizar el suministro de materia prima a largo plazo. Según detalló, la iniciativa provincial demandará alrededor de un millón doscientas mil toneladas anuales de guano y cama de pollo, lo que implicará también un fuerte movimiento logístico en toda la provincia.

El encuentro donde se presentó oficialmente la propuesta se desarrolló el martes 12 de mayo en el Auditorio Municipal “Eva Perón” de Crespo. Allí participaron representantes de empresas como Calisa, La Agrícola Regional Coop. Ltda (LAR), Siete Hermanos SRL, Soychú SA, Rothex SA, Néstor Gastaldi e Hijos SRL y Maiocco Cereales SA, además de funcionarios municipales.

El proyecto, denominado “Ñande Zukufunt”, cuenta con acompañamiento del Gobierno Federal de Alemania para su garantía y financiamiento. El acuerdo de cooperación fue firmado el pasado 16 de abril por un monto de 190 millones de euros.

Además, Dosbio ya suscribió Cartas de Intención con productores y empresas proveedoras de materia prima, entre ellas FADEL y Las Camelias, quienes recibirán biofertilizante de alta calidad —digestato— en proporción a sus aportes y participarán del negocio de comercialización del biogás.

La firma también alcanzó acuerdos preliminares con empresas energéticas como Gas y Petróleo del Neuquén y Gasener, que asumirán el compromiso de compra del biometano producido para su incorporación a la red de distribución como energía renovable.