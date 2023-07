Este domingo 30 de julio la Liga de Fútbol de Paraná Campaña vivió una emocionante jornada, con partidos disputados en distintas ciudades que dejaron un saldo de importantes triunfos y emociones para los fanáticos del deporte.

En la ciudad de Viale, el equipo de Atlético Litoral demostró su fortaleza y determinación al ganar 2 a 0 a un aguerrido Arsenal. Los locales dominaron el encuentro con un juego sólido y una efectividad en la delantera que les permitió llevarse una valiosa victoria.

Mientras tanto, en Crespo, el Estadio Cesar Bione Sarmiento fue testigo de un emocionante enfrentamiento entre dos equipos decididos a pelear hasta el final. El equipo local, Sarmiento, se impuso con un ajustado 1 a 0 sobre Seguí FBC, dejando en claro que no bajarán los brazos y seguirán dando batalla en el torneo.

Por otro lado, en el Estadio Mundialista 25 de Mayo, Unión de Crespo como local sufrió una derrota inesperada ante Viale FBC, cayendo por 1 a 0. A pesar del esfuerzo y el aliento de su afición, el equipo no logró imponerse ante el sólido desempeño de Viale FBC.

En el Norte, se disputaron partidos pendientes y adelantados de la fecha 14 en el Departamento Federal. En un emocionante encuentro, Deportivo Tuyango y Atlético Sauce de Luna igualaron 2 a 2, mostrando que ambos equipos poseen talento y garra en la cancha.

En Cerrito, la jornada estuvo llena de goles y emoción. Unión Agrarios se destacó al golear 6 a 2 a Sarmiento de Hasenkamp, dejando en claro su poderío ofensivo y consolidándose como uno de los equipos a tener en cuenta en el torneo.

Estos emocionantes resultados demuestran que la Liga de Fútbol de Paraná Campaña Torneo Oficial 2023 “70° Aniversario” se encuentra en su punto más álgido, con equipos entregando lo mejor de sí para alcanzar la gloria y llevarse el trofeo. Cada fin de semana, los estadios se llenan de pasión y emoción, y los aficionados no se cansan de alentar a sus equipos favoritos.

El torneo continúa su curso, y los próximos enfrentamientos prometen seguir siendo reñidos y emocionantes. Los equipos deberán mantener su nivel y dar lo mejor de sí para avanzar en la tabla de posiciones y asegurar su lugar en la próxima etapa del campeonato.

Zona Sur

Atl. Arsenal (0) - Atl. Litoral (2)

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Franco Zanin y Luciano Díaz. Amonestados: Olechart, Lozano, F. González y Hernández (A). Ackerman, Zanin, Díaz y Puntín (L). Cambios: en Arsenal, Blas González por López. En Litoral: Daniel Franco por Erbes, Gustavo Narváez por Ferreyra, Santiago Puntín por Casco y Nicolás Olgiatti por Alarcón. Arbitro: Emiliano Maldonado. Sub 20: 1-2 Sub 17: 1-0

Atl. Unión (0) - Viale FBC (1)

Cancha: Unión de Crespo. Gol: Lázaro Rodríguez. Amonestados: Bassinger y Martínez (U). Márquez, O. Taborda y L. Rodríguez (V). Cambios: en Atlético, Walter Rivas por Baroli, Joaquín Ríos por Gassman y Luciano Almeira por Pérez. En Viale FBC: Diego Correa por Ringlofer, Mauro Duarte por O. Taborda y Agustín Alcántara por L. Rodríguez. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 3-0 Sub 17: 0-0

Asoc. Maradona (0) - Asoc. Cultural (3)

Cancha: Diego Maradona de María Grande. Goles: Nicolás Viola y Facundo Aguirre-2-. Amonestados: Reynaldi y Acosta (DM). J. Torres (AC). Cambios: en Maradona, Gerardo Ocampo por Pizetta, Mario Varela por Borda, Lucas Marini por Castañeda y Juan Ocampo por Páez. En Cultural: Lautaro Erhardt por Franco, Javier Torres por Gross y Agustín Ayala por L. Aguirre. Arbitro: Juan Santinoni. Sub 20: 1-1 Sub 17: 0-1

Cañadita Ctral. (2) - Dep. Tabossi (3)

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Lucas Medrano-2-(CC) y Samir Lescano, Lucio Landra y Matías Peralta (DT). Expulsados: Lucas Medrano (CC). Marcelo Bertozzi (DT). Amonestados: Morales (CC). Heinze, M. Peralta, S. Lescano, O. Godoy, Cardozo y M. Bertozzi (DT). Cambios: en Cañadita, Exequiel Villaverde por Fontana, Nahuel Todone por Stricker y Joaquín Bruno por Holotte. En Deportivo: Diego Cardozo por Giménez y Bruno Franco por Godoy. Arbitro: Elvio Olmo. Sub 20: 0-2 Sub 17: 4-0

Atl. Sarmiento (1) - Seguí FBC (0)

Cancha: Sarmiento de Crespo. Gol: Agustín Cantero. Amonestados: Cantero (AS). Casanave (SFBC). Cambios: en Atlético, Marcos Gassman por R. Ramírez, Carlos Méndez por Stricker, Juan Berdón por Fernández y Nahuel Cordero por Schoenfeldt. En Seguí FBC: Augusto Casanave por Franco y Yamil Silva por Riquel. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-0

Libre

Atl. María Grande

Posiciones

María Grande 28; Unión, Litoral*, Viale y Cultural 27; Seguí 25; Tabossi 19; Arsenal 18; Cañadita 17; Sarmiento 15 y Maradona* 3 pts. (*) tienen su partido suspendido a los 37’ ST.

Próxima fecha (18va)

Viale-María Grande, Litoral-Diego Maradona, Tabossi-Unión, Cultural-Sarmiento y Seguí FBC-Cañadita Central. Libre: Arsenal.

Zona Norte

14ta Fecha

Atl. Sauce de Luna (2) - Dep. Tuyango (2)

Cancha: Atl. Sauce de Luna. Goles: Gustavo Galeano y César Staffolani (SL) y Sebastián Puig y Diego Petenatti (DT). Amonestados: Sotelo, B. Ruiz Díaz y Staffolani (SL). S. Puig (DT). Cambios: en Atlético, Cristóbal Maciel por Núñez, Maximiliano Ramírez por Barrios y Brian Ruiz Díaz por Rueda. En Deportivo: Claudio Banega por Mansilla, Valentín Medina por S. Puig, Fernando Vera por Martínez, Aníbal Giménez por Petenatti y Gabriel Ellemberger por César Ruiz Díaz. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 0-2 Sub 17: 0-0

Pendiente de la 11ma fecha

U. A. Cerrito (6) - Juv. Sarmiento (2)

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Marcos Rodríguez, Miguel Ferreyra, Iván Aguilar-3- y José Casteglioni (UAC) y Alejandro Barreto y Miguel Milessi (JS). Expulsado: Miguel Milessi (JS). Amonestados: E. Benítez y M. Ferreyra (UAC). Gómez, Irrazabal y Barrientos (JS). Cambios: en Unión, Jonathan Maidana por Dalmasso, Lázaro Cardozo por López, Andrés Catelani por M. Ferreyra, Nicolás Borghello por Aguilar y Angel Benítez por J. Ferreyra. En Juventud: Andrés Barreto por Mendoza, Julio Cian por F. Marín, Joaquín Montiel por Miño y Axel Schneider por Barrientos. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20:1-3. Sub 17: 0-0.

Posiciones

Alcaraz 31; Cerrito 30; Independiente 27; Hasenkamp 25; Bovril y Tuyango 17; Juv. Unida 13; Hernandarias 11; Sauce de Luna 9 y Juv. Sarmiento 5 pts.

Próxima fecha (14ta)

Independiente-Alcaraz, Cerrito-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Juv. Sarmiento-Hernandarias.

Torneo Femenino

Zona Sur - 17ma fecha

Arsenal 0-Litoral 1

Unión 1-Viale FBC 1

Diego Maradona 1-Cultural 0

Cañadita Central 1-Tabossi 2

Sarmiento 2-Seguí FBC 1

Libre: María Grande.

Zona Norte

Pendiente 11ma fecha

Cerrito 4-Juv. Sarmiento 0