La Jefatura Departamental de Victoria informó que durante el mediodía y la tarde de este domingo se llevó a cabo un procedimiento a cargo de la División Drogas Peligrosas, dispuesto por el Juzgado de Garantías local en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía del doctor Iván Yedro.

El operativo se enmarca dentro del plan estratégico del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia, que viene desarrollando acciones coordinadas contra el narcomenudeo en distintos puntos del territorio entrerriano.

Allanamiento en barrio La Ponderosa

Con la intervención del Grupo Especial de Victoria, efectivos de áreas operacionales y personal de Policía Científica, se avanzó en un allanamiento en una vivienda de calle Pública, en el barrio La Ponderosa, habitada por una familia oriunda de Rosario.

En el lugar se secuestraron cocaína fraccionada para la venta, elementos de corte, balanzas de precisión, nueve teléfonos celulares y una suma aproximada de $350.000 presuntamente vinculada a la actividad ilícita.

Seis personas detenidas

El procedimiento culminó con la detención de seis personas, tres hombres de 55, 26 y 23 años, y tres mujeres de 52, 33 y 20 años. Todos fueron trasladados a la Alcaidía de Jefatura Victoria, donde permanecen alojados a disposición de la Fiscalía interviniente.

Los detenidos enfrentarán en los próximos días los cargos vinculados a la venta y distribución de estupefacientes, en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Contexto provincial

Desde la Policía de Entre Ríos remarcaron que este operativo forma parte de una serie de acciones desplegadas en toda la provincia, con resultados significativos en la lucha contra el narcotráfico de menor escala, buscando responder a los reclamos de la ciudadanía y recuperar zonas afectadas por la venta de drogas.