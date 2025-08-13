El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) puso en marcha un sistema digital de consulta pública que permitirá verificar de forma rápida y precisa las habilitaciones de las Unidades de Transporte de Alimentos (UTA) registradas en la provincia.

La nueva herramienta, accesible desde cualquier dispositivo móvil o a través del portal web del ICAB, permite buscar información ingresando el dominio del vehículo o el número de registro. Además, los certificados de habilitación ahora incluyen un código QR, lo que agiliza los controles en rutas y ciudades.

El sistema está orientado tanto a los organismos de control como a los titulares de las unidades y al público en general, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, reforzar la transparencia y optimizar la fiscalización.

Según explicaron desde el ICAB, la iniciativa se enmarca en el Programa de Control de UTA, que se desarrolla junto a referentes bromatológicos de municipios y comunas, y responde a un acuerdo de la Región Centro que busca que cada jurisdicción cuente con registros públicos y accesibles.

Las UTA deben cumplir con las exigencias establecidas en el Código Alimentario Argentino (CAA), artículo 154 bis, mantener las condiciones sanitarias adecuadas y contar con la habilitación vigente para garantizar la inocuidad de los alimentos que transportan.

La gestión del registro y la consulta de requisitos pueden realizarse íntegramente de forma online a través del sitio oficial del ICAB.