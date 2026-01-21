Mar del Plata es una de las ciudades más elegidas por los jóvenes y, más aún en verano, les ofrece múltiples opciones para todos los gustos.

De día se disfruta a pleno de la playa y, cuando el clima invita a hacer otros planes, aparecen las actividades recreativas, los recorridos para mirar vidrieras y hacer compras y los paseos por la ciudad. Por supuesto que a la noche las opciones siguen siendo muchas, ¡y muy variadas!

La ciudad convoca a quienes quieren disfrutar de la más deliciosa gastronomía, tentadores tragos y fantásticas alternativas de entretenimiento; desde un circuito cervecero hasta ver una obra teatral o simplemente contemplar la luna brillando en el mar, hay actividades nocturnas que se consideran imperdibles en cada visita.

Clásicos de siempre: bares y boliches

¿Hay algo mejor que bailar cerca del mar? Desde música electrónica hasta clásicos más movidos, las propuestas se localizan en las zonas de Playa Grande, Playas de Sur y Güemes. De acuerdo a la época del año, funcionan todos los días o solamente los fines de semana.

Los After Beach más increíbles; las fiestas electrónicas con los mejores DJ´s del mundo; recitales en la playa; boliches con músicos en vivo o exclusivos bares temáticos que se especializan en vermouths o coctelería, constituyen variantes a las actividades nocturnas imperdibles de Mar del Plata. También están aquellos con terrazas y decks; lugares que poseen fichines para jugar mientras tomás un trago exótico, ¡y hasta bares ocultos!

Circuito cervecero

Estamos hablando de la que es, indiscutiblemente, la Capital Nacional de la Cerveza Artesanal: cientos de sabores con texturas, colores y aromas distintivos avalan este título que enorgullece a Mar del Plata.

Desde hace ya varios años, las cervecerías marplatenses se han instalado en zonas como Güemes, Alem, Constitución, Yrigoyen o la calle Córdoba. Por ello, planificar una recorrida durante la tarde/ noche, es algo ya clásico entre jóvenes: una experiencia con cierta mística en la que amigos, parejas o simplemente aquellos que se conocen en el lugar, comparten la bebida en mesas comunitarias y saboreando platos que -en numerosos casos- son elaborados también con cervezas.

Muchas de las cervecerías más reconocidas poseen una “canilla rotativa de autor” que va cambiando durante distintas épocas del año: eso se denomina “cerveza de pizarrón”. De ese modo, prueban diferentes recetas que realizan durante las cuatro estaciones y que son de edición limitada. ¿El dato? Todas las cervecerías e incluso algunas de las fábricas ofrecen “happy hour” entre las 18:00 y las 21:00.

La ruta del gin: una propuesta que llegó para quedarse

En el último tiempo, Mar del Plata también comenzó a destacarse por la elaboración, distribución y comercialización de Bebidas Espirituosas Artesanales: degustarlas por la noche, por supuesto que también se ha convertido en una propuesta de lo más interesante.

Una decena de destilerías componen hoy esta nueva ruta del gin, que no solo invita a probar esta deliciosa bebida en bares y fábricas, sino que también puede llevarse como uno de los recuerdos 100% hechos en Mar del Plata.

En las zonas de Güemes y Alem se encuentran los locales más populares de esta nueva movida.

Los mejores espectáculos del país

La noche siempre invita a descubrir el arte escénico en todas sus variantes, durante todo el año, con obras teatrales y recitales en cartelera que son protagonizadas por figuras nacionales e internacionales.

¿Algo ideal? Organizar una salida con amigos o en pareja para descubrir las diferentes propuestas que abarcan estilos como la tradicional revista porteña, comedias, music hall, unipersonales, infantiles, humor, stand up, monólogos, variedades, alternativo, danza, recitales y el tradicional género dramático.

La costa de noche

Disfrutar de caminatas contemplando la luna sobre el mar, no tiene precio. Recorrer el paseo costero de la ciudad es una alternativa elegida cada noche por locales y turistas, independientemente del clima que les regale Mar del Plata.

Algunos sólo pasean, pero otros recorren en bicicleta o en auto. Sin dudas la atracción que genera la costa de noche, con la banda sonora que imprime el mar, constituye una alternativa fantástica para realizar cuando el sol ya no es protagonista.

Para conocer más información sobre estos y otros atractivos de la ciudad recomendamos ingresar a www.turismomardelplata.gob.ar