El hecho involucró a dos camionetas que circulaban en sentido hacia la ciudad de Gualeguay. Una de ellas, una Toyota Hilux conducida por un hombre de 57 años, impactó contra el acoplado de dos ejes de una Dodge D-100 Deluxe, guiada por un hombre de 41 años.

A raíz de la colisión, se produjeron únicamente daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinto Cuartel y de la Dirección Prevención Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron la normalización del tránsito.