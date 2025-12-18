Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que, durante la noche, personal policial del Comando Radioeléctrico que realizaba patrullajes preventivos en la zona del Hospital “San José” fue alertado sobre la realización de escrituras con pintura en una de las paredes del nosocomio y en un paredón de una propiedad particular.

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos iniciaron un rápido operativo en el sector y lograron dar con los presuntos autores a pocas cuadras del lugar. Se trató de tres varones, uno de 21 años de edad y dos menores de 16, todos vecinos de la ciudad de Diamante, a quienes se les incautó material de pintura utilizado para realizar las pintadas.

Intervino el Ministerio Público Fiscal, que dispuso el traslado del mayor de edad a dependencias policiales para la confección del prontuario judicial correspondiente. El joven quedó supeditado a la causa y continuó en libertad, imputado por el delito de Daños.

En tanto, los dos menores de edad fueron entregados a sus respectivos padres, conforme a lo establecido por la normativa vigente.