La Policía de Victoria identificó a cuatro menores de edad que estarían vinculados con tres hechos de daños contra vehículos registrados el pasado sábado 10 de octubre sobre la ruta nacional 174, en inmediaciones del puesto caminero de ingreso a la ciudad.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, los episodios fueron denunciados por conductores que circulaban por ese sector y señalaron que grupos de jóvenes, aparentemente menores de edad, arrojaban piedras mediante el uso de gomeras.

Los ataques provocaron daños en tres vehículos: una camioneta Toyota Hilux, un motorhome Mercedes-Benz Sprinter y un ómnibus de la empresa Flecha Bus.

En este último caso, una pasajera recibió el impacto de una piedra en la rodilla derecha. Si bien se le ofreció asistencia médica, la mujer manifestó que no la necesitaba.

Cómo avanzó la investigación

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria trabajó a partir de las tres denuncias presentadas por los hechos.

De acuerdo con la información policial difundida este martes 13 de octubre, las tareas incluyeron relevamientos en la zona, análisis de registros fílmicos y entrevistas con vecinos. A partir de esas diligencias, los investigadores lograron identificar a cuatro presuntos involucrados, todos menores de edad y domiciliados en el Primer y Cuarto Cuartel de Victoria.

Las averiguaciones apuntan a que los daños habrían sido ocasionados mediante el uso de gomeras mientras los vehículos transitaban por la ruta nacional 174.

Interviene la Justicia

Las actuaciones fueron elevadas a la magistratura interviniente para su conocimiento y la continuidad de las medidas correspondientes.

La Fiscalía en turno interviene en la causa, mientras se procura esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La identificación policial de los menores no implica por sí misma una declaración de responsabilidad, que deberá establecerse en el marco de las actuaciones judiciales.