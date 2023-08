“La interpretación de la historia a través de sus edificios es una de las lecturas más sencillas y universales en el sentido de decir, acá pasó tal o cual cosa en determinado momento”, apuntó la directora de Planeamiento Estratégico de la Municipalidad de Paraná, Mariana Melhem, quien precisó que para leer esos sitios también hacían faltas guías, por lo que se combinaron las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (Tic’s) con el diseño urbano, instalando e identificando códigos QR para que los vecinos, los estudiantes y turistas que visitan la ciudad puedan conocer que funcionó en determinado lugar.

En ese sentido, precisó que la colocación de QR es parte de un programa que se venía implementando. En el marco de la obra de recuperación de la peatonal San Martín y las plazas 1° de Mayo y Alvear “se instalaron nuevos lectores para poder ofrecer más sobre la historia de la ciudad, lo que demuestra el trabajo conjunto de diferentes áreas para mejorar el espacio público y garantizar el derecho de todos y todas al acceso a la ciudad y su historia, para el goce de los espacios públicos y como proceso formador de identidades”, agregó la funcionaria.

Al respecto, aclaró que las marcas son “sobre bienes que fueron declarados patrimonio histórico”, ya que desde hace más de tres décadas la comisión de Defensa del Patrimonio Urbano —integrada por diferentes agentes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante de Paraná, funcionarios provinciales y de organizaciones - selecciona bienes, con determinadas características para ser considerados patrimoniales, a lo que se suman otras declaraciones provinciales y nacionales.

“Es muy importante que sepamos lo que tenemos, las representaciones que tienen esos edificios y, a partir de ello, nos sintamos orgullosos y lo cuidemos, ya que Paraná como ex capital de la Confederación tiene una historia riquísima desde la formación del Estado de la Nación Argentina hasta la actualidad”, finalizó.

¿Dónde encontrar los QR?

Los sitios donde se instalaron QR en esta etapa son: Parroquia San Miguel Arcángel; Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón; Local comercial 25 de junio y San Martín; Ex residencia de Enrique Berduc, actualmente está ocupado por una entidad bancaria; Ex Palacio Rosenbrock, ubicado sobre calle San Martín esquina España; Ex Cámara de Senadores de la Confederación Argentina (actualmente Colegio Nuestra Señora del Huerto); Automóvil Club Argentino; Palacio Episcopal; Teatro Municipal 3 de Febrero; Palacio Bergoglio; Ex residencia Cano Medus, ubicado en Laprida y San Martín; Ex Escuela Fiscal de Varones, actualmente, Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas; Ex residencia de Manuel de Tezanos Pinto (actualmente, Museo Provincial de Bellas Artes); Ex Mercado de la Paz, actual Shopping La Paz; Catedral de Paraná; Facultad de Ciencias de la Educación; Escuela Normal Superior José María Torres; Escuela Técnica del Hogar Enrique Carbó; Ex Hotel Plaza, edificio ubicado en San Martín esquina Urquiza; Ex tienda Gath & Chaves, actualmente está ocupado por una entidad bancaria; Ex residencia del Gral. Justo José de Urquiza, actual, Correo Argentino; Club Social de Paraná; Centro Comercial e Industrial de Paraná; Banco Entre Ríos; Banco de la Nación Argentina; Capilla Norte de San Miguel Arcángel; y Patrimonio Urbano Verde, Plaza 1º de Mayo.