El secretario adjunto del Sindicato de Dragado y Balizamiento a nivel nacional, Hugo Godoy, confirmó que el próximo 10 de abril se llevará a cabo un paro de 24 horas con cese total de actividades y movilización al Congreso de la Nación. "No somos para nada optimistas porque tenemos un gobierno que no apuesta al diálogo", sentenció el dirigente sindical, quien también criticó a la oposición por "no estar a la altura de las circunstancias".

La medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha definido por el Consejo Directivo de la CGT, que contempla una serie de actividades previas al paro general. Entre ellas, se destaca la reunión del 21 de marzo con organizaciones de Derechos Humanos, la participación en la movilización por el Día de la Memoria el 24 de marzo y un plenario con delegaciones regionales de la CGT el 27 de marzo. "Es importante porque vamos a darle participación a las regionales del interior para que se expresen", destacó Godoy. Finalmente, el 9 de abril se iniciará una jornada de protesta con movilización en defensa de los salarios y los jubilados, culminando con el paro del día siguiente.

Falta de diálogo y críticas a la clase política

El dirigente sindical cuestionó con dureza la falta de diálogo por parte del Gobierno de Javier Milei. "Creo que la CGT se ha manejado con mucha prudencia en este año, respetando la decisión de la gente que votó un cambio, pero este cambio no llega. Lo único que pasa es que vuelven a perder los que siempre han perdido: los trabajadores y los jubilados".

En este sentido, hizo hincapié en la situación de los jubilados, asegurando que el problema no se origina solo en la actual gestión. "Hace más de 20 años que todos los gobiernos han hecho macanas con los jubilados. Todos les han metido la mano en el bolsillo, sin importar el color político", remarcó.

"Un Congreso arreglado"

Godoy también cuestionó el accionar del Congreso Nacional, calificando de "bochornoso" la forma en que se negocian las leyes. "Se sigue arreglando por debajo de la mesa para votar leyes que van contra el pueblo, los trabajadores y los jubilados. Y esto lo vamos a terminar pagando nosotros".

Asimismo, admitió errores dentro del sindicalismo y llamó a una reflexión interna. "No es solo la política, nosotros como dirigencia sindical también debemos hacer una autocrítica. No son los trabajadores los que cometen errores, sino sus dirigentes. Hoy nos toca estar al frente de una lucha justa y necesaria", subrayó.

"La lucha de los jubilados nos debe unir"

El referente gremial resaltó la importancia de defender los derechos previsionales y convocó a una acción unificada. "Podés ser kirchnerista, peronista, radical, del PRO o libertario, pero todos, tarde o temprano, vamos a ser jubilados. Y nadie puede resignar esa bandera", enfatizó.

En cuanto a la necesidad de continuar con el plan de lucha, Godoy destacó que "con un paro solo no se arregla nada, pero es un llamado de atención al gobierno". Además, aseguró que no buscan que Milei fracase: "Queremos que el país no fracase, pero nos están llevando de la nariz a otro desastre. Lo pagan los que salen a laburar todos los días y los jubilados que ya no pueden comprar remedios".

"No hay reactivación, solo una inflación mentirosa"

Consultado sobre la economía, el dirigente descartó cualquier señal de reactivación y aseguró que la baja inflacionaria se debe a la recesión. "¿Cómo no va a bajar la inflación si no hay consumo porque la gente no tiene dinero? Esto ya lo vivimos y terminó en fracaso. El gobierno solo tiene para mostrar una inflación mentirosa".

Finalmente, cuestionó la falta de renovación en la dirigencia política y sindical. "Los partidos tienen mucha responsabilidad. No puede ser que sigan las mismas figuras que nos llevaron a este fracaso. Necesitamos nuevos dirigentes y una participación activa de los trabajadores para exigir respuestas".