El regreso de la venta de smartphones Huawei a la Argentina generó gran expectativa en el mercado tecnológico local, no sólo por el retorno de una de las marcas más reconocidas a nivel global, sino también por la llegada de algunos de sus dispositivos más avanzados y promociones inéditas para la región.

La firma volvió al país con un portfolio destacado que incluye los HUAWEI Pura 80 Series, el HUAWEI Mate X7, su plegable más reciente, y el Mate XT ULTIMATE DESIGN, el primer teléfono plegable triple disponible en Argentina. A este relanzamiento se suman descuentos de lanzamiento que resultan especialmente atractivos para los consumidores, como el caso del HUAWEI Pura 80, que ofrece una rebaja del 34%, una promoción que la marca no había aplicado previamente en otros mercados de América Latina.

HUAWEI Pura 80: alta gama a precio competitivo

Con un precio promocional de $999.999, el HUAWEI Pura 80 se posiciona como una de las opciones más convenientes para quienes buscan iniciar el 2026 con un smartphone de alta gama, combinando tecnología avanzada y una relación costo-beneficio destacada. El dispositivo reúne varias de las innovaciones por las que Huawei ha sido reconocida mundialmente, especialmente en el apartado fotográfico.

El equipo cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor de Ultra Iluminación y apertura variable F/1.4 – F/4.0, lo que permite obtener imágenes detalladas tanto de día como de noche. Una de las principales novedades es la incorporación de la Cámara Ultra Chroma, capaz de capturar hasta 1,5 millones de canales espectrales, logrando una reproducción de color más precisa y fiel a la realidad.

Además, el sistema de HDR con inteligencia artificial en tiempo real optimiza las tomas nocturnas, restaurando colores y atmósferas de manera natural, con resultados que se asemejan a lo que percibe el ojo humano.

Resistencia, autonomía y diseño

Más allá de la fotografía, el HUAWEI Pura 80 se destaca por su resistencia, gracias a la pantalla con Kunlun Glass de segunda generación, que ofrece una protección hasta 20 veces superior frente a caídas en comparación con el vidrio convencional.

En materia de autonomía, incorpora una batería de 5.170 mAh, acompañada por tecnología de carga rápida HUAWEI SuperCharge de 66 W, lo que garantiza un uso prolongado y tiempos de carga reducidos.

El diseño también ocupa un lugar central en este modelo. Presenta bordes planos y una parte trasera con textura mate, resultado de un refinado proceso de arenado que brinda una sensación agradable al tacto y una estética moderna y minimalista. En el mercado argentino, el dispositivo está disponible en colores rosa y negro.

Descuentos y disponibilidad

Los HUAWEI Pura 80 Series ya se encuentran disponibles en la tienda oficial de Huawei dentro de Mercado Libre, con descuentos de hasta 35% off y la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés. En particular, el HUAWEI Pura 80 tiene un precio promocional de $1.249.999 con el 34% de descuento sobre su valor original de $1.899.999, y quienes paguen con dinero en cuenta de Mercado Pago pueden acceder a un 20% adicional, alcanzando el valor final de $999.999.