La tecnología aplicada al deporte continúa ganando espacio entre los aficionados y atletas de distintas disciplinas. En ese marco, Huawei lanzó en Argentina el nuevo WATCH GT Runner 2, un reloj inteligente desarrollado especialmente para corredores y orientado al análisis del rendimiento deportivo.

El dispositivo fue diseñado en colaboración con el equipo de running de élite dsm-firmenich y busca acercar herramientas de monitoreo y evaluación física, habitualmente utilizadas en el alto rendimiento, a deportistas amateurs y entusiastas del running.

Métricas para optimizar el entrenamiento

Entre las funciones destacadas se encuentra la medición de la potencia de carrera, una herramienta que permite evaluar la fuerza aplicada en cada zancada y conocer con mayor precisión la eficiencia del movimiento durante el entrenamiento.

El reloj también incorpora un sistema de estimación del umbral de lactato mediante algoritmos desarrollados junto a la Universidad Deportiva de Pekín. Según la compañía, esta función permite identificar el punto en el que el esfuerzo físico comienza a generar una aceleración de la fatiga muscular, facilitando una mejor administración del ritmo durante competencias o sesiones de entrenamiento exigentes.

Otra de las novedades es el denominado Índice de Capacidad para Correr (RAI), un indicador que analiza datos históricos del usuario para ofrecer una evaluación global de aspectos como la resistencia, la técnica y la eficiencia en carrera. El objetivo es brindar información que ayude a planificar entrenamientos y seguir la evolución del rendimiento a lo largo del tiempo.

Descanso y recuperación

Además de las métricas vinculadas a la actividad física, el WATCH GT Runner 2 incorpora herramientas destinadas al seguimiento de la recuperación. El dispositivo monitorea variables como la calidad del sueño, los niveles de estrés y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ofrecer recomendaciones relacionadas con los tiempos de descanso.

Desde Huawei sostienen que esta información puede contribuir a prevenir situaciones de sobreentrenamiento, uno de los principales riesgos para quienes realizan actividad física de manera intensiva.

Disponibilidad y precio

El nuevo reloj inteligente ya se encuentra disponible en Argentina a través de los canales oficiales de la marca. Como parte de una promoción especial en Mercado Libre, Huawei informó que el dispositivo puede adquirirse por $469.999, valor que representa un descuento respecto de su precio de lanzamiento.

Con una creciente comunidad de corredores en el país y una demanda cada vez mayor de herramientas para monitorear la actividad física, los dispositivos inteligentes continúan consolidándose como aliados para quienes buscan mejorar su rendimiento y realizar un seguimiento más preciso de su estado físico.