Victoria.- Hoy, a las 21:00 horas en el Salón Auditórium de la Sociedad Italiana, habrá un homenaje a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. El espectáculo constará de un encuentro de coros y ensambles musicales. El show será de entrada libre y gratuita.

En este sentido, hablamos con el director del Ensamble Municipal de Música de Victoria, Ángel Osuna. El director explicó que compartirán escenario con la Orquesta de Cuerdas Municipal de Nogoyá (dirigida por Sebastián Abruzzo), el Coro Municipal de Jóvenes de Nogoyá (a cargo de Patricia Farías) y el coro Municipal Voces de las Colinas (también dirigido por Farías).

“La idea es desarrollar un repertorio por separado y a medida que pasa el tiempo nos vamos juntando. Entonces, al final de la noche ejecutamos una obra todos juntos”, dijo. “Hicimos algo similar en Nogoyá en mayo. De esta forma, decidimos invitar a la gente de Nogoyá para pasar una velada acá y que ellos también puedan mostrar su trabajo y cómo podemos hacer algo más grande entre todos”, acotó.

El repertorio

Osuna comentó que el repertorio será variado. La orquesta de cuerdas ejecutará obras de música académica, pero también habrá música popular, pues el programa del coro de jóvenes incluye obras de Rock y autores como Spinetta y Cerati. Incluso, señaló que los músicos tocarán tango. La velada durará aproximadamente una hora y media.

Escuela Municipal de Música

La escuela de música ya abrió las pre inscripciones. Entre los cursos se encuentran el taller tres de instrumento (a partir de los diez años), la formación básica (a partir de los doce), la Formación Artística Para la Industria Cultural (FAPIC, a partir de los quince), y el profesorado de música (para gente que ya terminó la secundaria).

Además, en 2019 habrá dos talleres nuevos de iniciación musical: el uno y el dos; el taller uno es para niños de seis a siete años; el taller dos, para niños de ocho a nueve.

Muestra de la escuela de música

La comunidad educativa de la escuela de música Justo José de Urquiza realizará su muestra anual los días martes 20 y miércoles 21 en el Cine Teatro Victoria a las 18:00 horas. “En la muestra, justamente, se expondrá todo lo que trabajamos durante el año. La intención es mostrar la evolución de los estudiantes y hacerlos compartir escenario con sus pares. Habrá de todo, desde dúos hasta cuarenta o cincuenta arriba del escenario”, dijo Osuna.