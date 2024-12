Victoria.- Se realizará la elección de la Representante de la Edición 2023 del Carnaval “Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao”, hoy a las 02:30 durante la tercera noche de carnaval.

—¿Qué balance haces de estas dos primeras noches de carnaval? ¿Cuáles son los aspectos positivos que considerás que se lograron y qué queda por mejorar desde la organización?

—En principio, creo que es indispensable hacer un balance por un lado como integrante de la organización y, por otro, poniéndonos en el lugar del público que presencia la fiesta del carnaval. Como parte de la organización, uno hace un análisis integral de un carnaval que tiene más de 150 años como fenómeno cultural, popular, histórico, y económico, en el que interactúan miles de personas concentradas en expresiones, organizadores, servicios y oficios, instituciones públicas y privadas, comercios, colaboradores, auspiciantes, etcétera, cado uno con su mirada e ideas de desarrollo y mejoras del mismo, que muchas veces distan entre sí. Pensar que el carnaval es sólo un evento más, sencillo de gestionar, sería minimizar un fenómeno sumamente complejo que requiere afrontarlo pensando en un proceso de corto, mediano y largo plazo, que crezca con base en consensos y apoyo de todas las partes. En este sentido, nos propusimos trabajar en esta edición 2023 con base en dos criterios que nos guiaron para poder implementar acciones que forman parte del balance positivo: Primero, sumar: infraestructura de calidad bien dispuesta (escenario, cartelería, tribunas, pantallas, retorno a calle alegría, etc.), servicios (pliegos más exigentes a concesionarios y con más diversidad de productos y servicio), calidad de puesta en escena (inversión y acompañamiento con asesoramiento a todas las expresiones que participan mejorando ampliamente la calidad de cada expresión), espíritu carnavalesco (con detalles como vestuario de locutores, animadores que promuevan interacción con el público, entre otros) y amplia comunicación regional, gráfica y venta online (creación de plataforma de contenidos y venta en www.victoriaescarnaval.com.ar); segundo, incluir: las expresiones en todo el proceso de decisiones relacionadas con el carnaval edición 2023, desde el reglamento hasta la disposición del circuito y estrategias para un desfile dinámico que sume al espectáculo en general y al suyo en particular. Reintegrar a Terror de Corso como integrante del carnaval edición 2023 a través de la comunicación y generación de acuerdos con los representantes del mismo y, también, incluir un subsidio al precio de las entradas y tribunas, mediante la diferenciación de precios con una entrada general de 1.200 pesos para no residentes (tribunas 800 pesos), y una entrada subsidiada para residentes de 600 pesos (tribunas 400 pesos), abonando desde los 10 años, siendo sin cargo las entradas para los menores de esa edad.

—¿Cuánta gente ha ido y cuál es la perspectiva?

—En cuanto a la respuesta del público, hemos tenido una primera noche con un público aproximado de 4.000 personas y una segunda noche con poco más de 6.000 personas. Estos números serían los pisos típicos de primeras noches, ya que deberían ir creciendo por dos razones: Primero, el público de Victoria gusta ir luego de la segunda noche porque entiende que a partir de ahí se ve lo mejor; segundo, la llegada de turistas y excursionistas se potencia usualmente a partir de la tercera semana de enero, logrando picos en el mes de febrero, sobre todo durante el fin de semana largo de carnaval.

—¿Cómo viene la llegada de turistas y cómo ve éste el carnaval?

—Respecto a la llegada de visitantes, tanto de turistas como excursionistas, se ha notado un inicio de temporada superador a los dos años anteriores, con niveles superiores de ocupación y gran afluencia de público a los atractivos que reciben llegada de excursionistas. Asumimos que, entre otras variables, la fuerte inversión en publicidad y comunicación que se ha venido realizando desde noviembre en más de seis emisoras de radio y redes en Rosario y alrededores, como así también mediante marketing digital en la zona de influencia de Paraná y Santa fe, ha tenido buena influencia no sólo para la llegada de visitantes, sino también para la concurrencia de los mismos al carnaval, estando por encima del 30 por ciento promedio en las dos primeras noches, con devoluciones muy positivas de los mismos en cuanto a la seguridad, calidad del espectáculo, servicios y precios muy competitivos comparados con otras propuestas de similar calidad en la región, remarcando la importancia de poder resolver la compra online de entradas en su propia ciudad.