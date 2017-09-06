Crespo.- Este miércoles 6 de septiembre a las 20:00 horas, en la Sala Cultural Eva Perón (San Martín 1327), se llevará a cabo el lanzamiento del selectivo al Pre Cosquín sede Crespo, a realizarse el sábado 7 y domingo 8 de octubre. En esta oportunidad el certamen que elegirá a los mejores músicos y bailarines de folclore, en los diferentes rubros que establece la selección de 47º Certamen Nuevos Valores del Pre Cosquín, tendrá lugar en el Anfiteatro del Lago.

La sede Crespo fue revelación 2017 en el Pre Cosquín, por la cantidad de finalistas que logró, cinco en total, y dos ganadores: Pico Rubio (Paraná), solista instrumental, y la pareja de baile tradicional integrada por Romina Cáceres y Mauro Gorosito (Paraná) consagrados como nuevos valores y grandes representantes de la música y la danza folklórica argentina que estarán llevando el nombre de Crespo al escenario mayor de la Plaza Próspero Molina durante los espectáculos de las nueve lunas de Cosquín.