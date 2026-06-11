Crespo- Hoy sábado 7 de octubre, a partir de las 20:00 el Conjunto Coreográfico Alemán Edelweiss, junto con la Bandita alemana del mismo nombre realizará la “Frühlingsfest” (Fiesta de la Primavera), una propuesta bailable animada por tres orquestas, para celebrar esta estación del año, en El Castillo.

El baile estará animado por Bandita Edelweiss, Maravillas Alemanas y Los Nuevos Waigandt con su propuesta de ritmos alemanes variados; habrá servicio de cantina y comedor con venta de pata muslo asada, ensaladas, papas fritas, choripanes, hamburguesas y platos dulces para acompañar la velada.

La entrada es de $130.

El objetivo es reunir fondos para solventar las actividades del Conjunto Coreográfico, compuesto por bailarines de todas las edades, costeando los trajes, como así también parte de los viajes.

“La idea- dijo Silvina Fail, secretaria de Edelweiss-, es organizar este tipo de bailes junto con bandita, una o dos veces al año”.