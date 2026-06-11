Nogoyá.- Hoy sábado 27 de octubre se desarrollará el 39º Encuentro Coral en el teatro de la Sociedad Italiana, a partir de las 21:00 horas. El espectáculo musical organizado por la Asociación Amigos del Coro contará con la participación de prestigiosos grupos entrerrianos y santafesinos.

El evento cuenta con el apoyo de la Coordinación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Nogoyá y este año presentará al Coral Sacro de la Universidad Católica de Santa Fe, dirigido por el maestro Miguel Piva: el Coro Municipal Candilejas de San José, bajo la dirección del maestro Leonel Policastro.

El escenario de la sala Manuel Belgrano será además el espacio de encuentro privilegiado con el anfitrión Coro Polifónico Municipal, dirigido por el maestro Aníbal Bugoni y con la asistencia técnica de la profesora Patricia Osman.

Coral Sacro de la UCSF

Se fundó en el año 1991 como Coro Arquidiocesano, comenzó sus actividades en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús correspondiente a la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz. En principio, sus presentaciones se desarrollaron en ámbitos parroquiales para solemnizar los actos litúrgicos destacados de la iglesia santafesina, especialmente los presididos por el arzobispo de la arquidiócesis.

Teniendo como propósito la exaltación de la palabra de Dios a través de la música y el canto, el coro comenzó a realizar conciertos en distintas localidades de la arquidiócesis, concretando desde entonces más de trescientos, en templos y salas de la ciudad de Santa Fe y localidades de la provincia, como así también en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba.

A partir del año 2012, el Coro Arquidiocesano se une a la Universidad Católica de Santa Fe bajo el nombre de Coral Sacro de la UCSF, dedicándose desde entonces a la investigación de compositores del siglo XX y contemporáneos, en interpretaciones a capella, con acompañamiento instrumental y sinfónico Corales.

Desde el año 2013 organiza y realiza festivales de música sacra y encuentros de coros universitarios. Desde su fundación es dirigido por el maestro Miguel Piva.

Miguel Piva

Es santafesino, comenzó su instrucción en guitarra y música a los 12 años con el profesor José Manuel Echagüe continuándola en el Instituto Superior de Música dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Estudió con los maestros Luis Ángel Machado, Guido Santorsola, Abel Carlevaro y Eduardo Isaac entre otros.

En el año 1989 funda junto a otros músicos Santa Fe Guitar Quartet con el cual realizó innumerables conciertos. Grabaron cuatro Cds; en California (USA) para el sello KlavierRecords, en Arizona (USA) para el sello OmniRecords y en San Francisco (USA) para el sello VGO recordings. Entre las salas más prestigiosas en las que se han presentado se encuentran el Morton H. Meyerson Symphony Center de Dallas, el Weill Recita Hall del célebre “Carnegie Hall” y el Walter Reade Theatre del “Lincoln Center”, ambas en la ciudad de New York.Recibieron elogiosas críticas de prestigiosos diarios como el Washington Post, The Dallas Morning News y St. Louis Post Dispach entre otros.

El maestro Piva ha dado clases sobre música de cámara y participado en festivales nacionales e internacionales en países como Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, Estonia, Lituania, Canadá y USA. Participó como miembro del jurado en concursos y festivales nacionales e internacionales. Es docente de la cátedra de música en los colegios Ntra. Sra. de Lourdes, Ntra. Sra. de la Inmaculada, y coordinador del Profesorado de Música de la UCSF. Es director del Coro de la Unión y Benevolencia Dante Alighieri, Coro de la UCSF, Coro de Niños de la UCSF y Coral Sacro de la UCSF. Desempeña todas estas actividades en la ciudad de Santa Fe.