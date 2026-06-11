Crespo– Organizado por la peña Xentenario Xeneise este domingo 22 de enero, se realizará en el anfiteatro del Lago el festival solidario Todo por Valen, destinado a recaudar fondos para mejorar las condiciones habitacionales del hogar de Valentín, el niño de un año y diez meses que padece mielitis aguda transversa. El objetivo de los organizadores es reunir fondos y luego junto con el asesoramiento del área de Salud del municipio definir la inversión a realizar para el momento en que se autorice el regreso del pequeño a su hogar. Valentín hace cuatro meses que está internado en el Hospital de niños San Roque de Paraná, donde fue derivado el 21 de septiembre del año pasado. Su internación se produjo luego de una simple caída producto de la enfermedad que padecía y hasta entonces no había sido detectada. Sigue conectado a respirador artificial y su evolución ha sido muy lenta. La familia no tiene un lugar adecuado donde el niño pueda transcurrir sus días una vez que sea autorizado por los profesionales regresar a su hogar. Esto es una parte de los requerimientos, además de otros que habrá que cumplimentar para ese momento que aún no está definido cuándo será.

El festival

El festival comenzará a las 17:30 con la actuación de Agrupación Lazos de Amistad, Super Banda Estrella, Pablo (Tributo a Arjona), Agustina Arias, Extraños Conocidos, Tiana y la Cumbia, Tiki Taka (grupo musical infantil) y en el cierre actuará Grupo Venus. Vale destacar que los artistas convocados actuarán gratis, solidarizándose con la situación del pequeño y su familia.

Durante el espectáculo funcionará servicio de cantina con venta de bebidas.

Los organizadores, además pusieron en circulación una rifa, cuyos números están a la venta en forma anticipada, a $ 25 el bono. El sorteo se realizará durante el festival y tiene como premios 1º) un cordero, 2º) una pata de cerdo cocida, 3º) 1 canasta con comestibles, 4º) una torta y otros premios producto de distintas donaciones. Para adquirir los bonos comunicarse al 154503179, o por Facebook a Peña Xentenario Xeneise Crespo.

Mielitis transversa aguda

La mielitis transversa aguda es una inflamación que afecta a la médula espinal en todo su ancho (transversalmente), bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos que entran o salen de la médula espinal. Los ataques de inflamación pueden dañar o destruir la mielina, que es la sustancia grasa aisladora que recubre las fibras de las células nerviosas. Estos daños causan cicatrices en el sistema nervioso que interrumpen la comunicación entre los nervios de la médula espinal y el resto del cuerpo.

El segmento de la médula espinal en el cual ocurre el daño determina qué partes del cuerpo se ven afectadas. En el caso del niño que nos ocupa los estudios médicos determinaron disminución de la movilidad a nivel de hemidiafragma derecho, encontrándose conectado a respirador artificial.

Actualmente no existe una cura eficaz para las personas con mielitis transversa. Los tratamientos están diseñados para reducir la inflamación de la médula espinal y aliviar o controlar los síntomas.