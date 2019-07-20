Crespo (Paralelo 32)- Como viene sucediendo desde hace ocho temporadas consecutivas en vacaciones de invierno, desde ayer y hasta hoy, nuestra ciudad es parte de la decimoséptima edición del «Encuentro Internacional de Teatro para Niños», organizado por la Compañía Teatral Modus Vivendi de Santo Tomé.

La actividad es coordinada por la Compañía de Teatro Independiente “Del Pueblo” con el apoyo del Centro Cultural “El Sueñero” (Mitre 1137), que abre sus instalaciones para las funciones.

En este marco, ayer se presentó la obra ‘Juan sin miedo’ de la Compañía Mundo Pueblo (Mendoza).

Hoy, sábado 20, a las 15:00, se presentará «El abuelo Eloy y el tren de los sueños» de la Cía Títeres Zumbambico (Ecuador). Es una divertida historia de travesuras, donde los habitantes preparan y engalanan el pueblo para la visita de Eloy Alfaro quien promete la construcción del tren más importante del Ecuador para unir al país. Pero un siniestro personaje llamado Serafín de los Álamos Secos, jura y promete boicotear la construcción del ferrocarril. Los habitantes del pueblo se preparan para iniciar el trabajo y se encuentran con la sorpresa de la falta de las herramientas causada por otro personaje conocido como el “Devorasueños” ¿Se podrá finalmente construir el tren de los sueños que una a todos?