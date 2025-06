La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta poderosa: también se convirtió en un riesgo creciente. En los últimos meses, su uso para clonar voces, suplantar identidades y vulnerar contraseñas abrió la puerta a una nueva generación de estafas virtuales. Así, mientras los ciberdelincuentes afinan métodos, especialistas advierten que la prevención sigue siendo la mejor defensa, aún más en un país donde son millones de personas las que afirman no tener un conocimiento acabado de la IA, su función, los pros y contras.

Daniel Giosa, docente experto en informática y diplomado en Inteligencia Artificial aplicada a Pymes, planteó que “Hoy estamos muy comunicados, pero poco informados. Cada vez es más difícil discernir que está bien y qué está mal, qué es verdadero y qué es falso, qué es un ‘pescado podrido’ y qué es una información verdadera. Las noticias falsas son moneda corriente, y se toman como verdaderas, se multiplican y replican, por ejemplo. Juegan mucho también los algoritmos, porque vos observás algo y el celular automáticamente te va enviando cada vez más información sobre eso, desde una noticia hasta un producto para la venta”

Giosa señaló que “A la IA podemos compararla con la inteligencia colectiva, son saberes que se fueron pasando. Con la tecnología, alguien publica en Internet y esta Big Data encontró la posibilidad de leer y ver todo. En base a eso puede responder a los interrogantes que planteamos. Es todo el conocimiento de todo el mundo y de todo el tiempo, digitalizado”.

‘FBI Criollo’

El Gobierno de Javier Milei aprobó el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina a través de un decreto, con el fin de realizar una reforma institucional que redefine la misión de la fuerza y lanza un programa integral de modernización. A través del Decreto 383/2025, con firma del Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se derogó el decreto-ley de 1958 que regía la estructura de la fuerza. Desde el oficialismo plantean que se puso en marcha un programa de modernización, pero como siempre, surgieron polémicas relativas a las formas en que puedan darse determinadas detenciones, requisas y tareas de ciberpatrullaje, por ejemplo.

“Para mí es un gran paso este ‘FBI Criollo’, como se lo ha llamado. Puede haber gente que se sienta invadida, pero en realidad no entra en lo privado, sino que revisa lo público, que ya es bastante. Si pensamos que teníamos una ley de 1958, queda claro que muchas cosas cambiaron en tanto tiempo, muchos delitos ya no están y otros se crearon”, opinó Giosa.

“La Ley había quedado obsoleta. Hoy vas a la comisaría y hay decenas de exposiciones de robos de Identidad, WhatsApp, redes sociales, hackeos. Eso no estaba tipificado, no había prevención en ese sentido. Lo que ahora se legalizó es la posibilidad, por ejemplo, de que lo que vos tenés publicado en tus redes y plataformas, pase a estar revisado en caso de ser necesario a través de un área específica dedicada a ese monitoreo. Si hay un televisor que vale un millón de pesos y lo ofrecen por menos de la quinta parte de su valor, al menos se presta atención a esa publicación, para ver si no se trata de un elemento denunciado como robado. Se van intertejiendo redes y se avisa si hay movimientos sospechosos. Es una herramienta que hacía falta, va a ayudar a mucha gente que lamentablemente sigue siendo muy crédula y es vulnerable ante los peligros del sistema. Hoy los delincuentes te entran a tus cuentas, te las vacían en minutos. O te crean un perfil falso con tus propias fotos y vos ni estás enterado. Esto viene a pelear contra todo eso, por eso celebro el anuncio, porque hasta esta semana no teníamos herramientas para defendernos de eso”.

Nuevo libro

Giosa ultima detalles de su segundo libro: “El futuro no es mañana. Es ayer”. Explicó que “Estamos trabajando en el prólogo actualmente, que estará a cargo del poeta, cantante, periodista y gestor cultural Roberto Romani. Es una versión más acotada del primero, ‘Hackeando a la vida’, que tuvo prólogo de Héctor Motta y colaboraciones de Luis Jacobi, Gonzalo Gadea Britos y el Dr. Luciano Reca. No hay plazos, pero estamos cerca”.

Sobre las temáticas abordadas, destacó que “El concepto de estabilidad se terminó. Hay que ir mutando constantemente, adaptándose, amoldándose a lo que estamos viviendo. Hablo de la vida, el trabajo, la educación, siempre anclando con la tecnología, repensando conceptos y el mismísimo sentido del tiempo. El concepto que debe quedar es el de prepararnos en forma permanente, hablando del reciclado eterno que debe tener el ser humano. El 80% de los futuros trabajos todavía no se creó, eso marca que debemos estar actualizados siempre. Saber qué mundo se viene es clave, no para tenerle miedo, sino para entender que todo se transforma y hay que tomarlo como una oportunidad”, comentó.