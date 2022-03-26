Victoria.- Hoy, a las 20:30 en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474), comenzará la temporada 2022 del ciclo musical Victoria al Piano. En esta ocasión, y en el marco del mes de la mujer, se presentará el dúo Músikas, conformado por Mara Scardino (soprano) y Andrea Espíndola (piano), quienes abordarán un repertorio de compositoras mujeres europeas y latinoamericanas.

Músikas

El objetivo Músikas es difundir un repertorio original o menos conocido de música de cámara para voz y piano. Radicado en la ciudad de Santa Fe, el dúo se formó en 2019, aunque los primeros proyectos musicales se vieron truncados por la pandemia.

Musikas plantea un recorrido histórico-musical que parte del Romanticismo europeo. En este período, las compositoras estaban, en gran medida, aún invisibilizadas y firmaban sus composiciones detrás de sus maridos o de seudónimos. El recorrido histórico del dúo llega hasta el presente en Argentina, con obras de autoras visibles y reconocidas ya mundialmente.

El dúo hizo la presentación de este programa en la Sala Valeri-Montrul, de la ciudad de Santa Fe, en noviembre de 2021. Para este año prepararon la repetición de este concierto en la Sala Ariel Ramírez, de la Municipalidad de Santa Fe y tienen en carpeta la realización de una grabación de este repertorio con el sello Sonus Taura.

Victoria al Piano

De esta manera comienza la edición de este año del ciclo musical más importante de la ciudad. Victoria al Piano, encabezado por Laureano Bruno, ya ha logrado la restauración del único piano de cola disponible para festivales. El Steinway fue restaurado por el reconocido luthier Carlos Neri, con piezas originales traídas de Alemania.

Sumado al logro mencionado, con el ciclo se generó una cultura de festivales musicales donde el público de Victoria pudo disfrutar de reconocidos artistas a un precio sumamente accesible. De hecho, este año ya se planea contar con la presencia de artistas internacionales. Para hoy, el programa en la Agrupación Cultural Victoria será muy rico tanto histórica como musicalmente. El precio de las entradas tiene un valor de 500 pesos y se generará un ambiente imperdible para los melómanos locales. Es de destacar, también, la intención del repertorio de difundir las obras de virtuosas compositoras, entre ellas: Fanny Mendelssohn, Cecile Chaminade, Rocío Sanz, entre otras.