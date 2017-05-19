En este primer capítulo del ciclo que propone para este año exhibir a consagradas figuras de la escena musical de nuestra provincia, se presentarán ‘Las Voces de Montiel’, grupo que se encuentra celebrando 38 años de vigencia artística, y que interpretarán temas de su próximo disco, además, ofrecerán al público los clásicos temas musicales que forman parte del repertorio del conjunto.

El evento es organizado por la Municipalidad de Crespo; y las entradas anticipadas para ver a los músicos oriundos de Diamante pueden adquirirse en el local de Fresa a $80 o también podrán comprarse en el salón a un valor de $100.