El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 06/2026 para ejecutar una importante obra de infraestructura en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a 274 millones de pesos y busca mejorar las condiciones edilicias del principal centro de salud de la ciudad y su área de influencia.

La intervención contempla trabajos de renovación de cubiertas, optimización del sistema de desagües pluviales y mejoras en el abastecimiento de agua potable, con un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos.

Qué obras se realizarán en el Hospital de Crespo

El proyecto prevé una intervención integral sobre distintos sectores del edificio para solucionar problemas estructurales y garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente.

Entre las principales tareas se destacan:

Reemplazo de 930 metros cuadrados de cubiertas de chapa en consultorios, guardia y pabellones de internación.

en consultorios, guardia y pabellones de internación. Colocación de nueva zinguería y renovación del sistema de desagües pluviales para evitar filtraciones.

Sustitución de canaletas y construcción de nuevos desagües con caída libre.

Reparación de sectores de veredas perimetrales mediante un sistema de drenaje para mejorar la evacuación del agua de lluvia.

Reemplazo de los tanques de reserva de agua existentes por nuevas unidades reubicadas.

Construcción de una nueva cisterna con sistema de bombeo.

Pintura exterior de las áreas alcanzadas por la intervención.

Según se informó, las obras permitirán optimizar la infraestructura del establecimiento y mejorar las condiciones de atención para los pacientes y de trabajo para el personal sanitario.

Doce empresas presentaron ofertas

El acto de apertura de sobres se realizó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó con la participación de doce empresas oferentes.

Las firmas que presentaron propuestas fueron:

Cooperativa de Trabajo Suyaña Limitada.

Antolín Fernández S.A.

Bidner Constructora SRL.

Calaco Construcciones SRL.

Cemyc SRL.

El Súper de la Construcción SRL.

Arturo Gustavo Domínguez.

Lozza SAS.

Luxe Obras y Proyectos Cooperativa de Trabajo.

Orlando José María Peterson.

Marcelo Fabián Schmidt.

Sustenta SRL.

Jacob: "Cada inversión mejora la atención sanitaria"

Durante el acto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que la obra forma parte de una planificación conjunta con el Ministerio de Salud para fortalecer la infraestructura hospitalaria en toda la provincia.

"Cada inversión en infraestructura hospitalaria se traduce en mejores condiciones para brindar atención y en espacios más seguros para quienes trabajan y para quienes concurren al hospital", expresó.

El funcionario agregó que las mejoras permitirán adecuar las instalaciones al crecimiento de la demanda sanitaria de Crespo y de toda la región.

Blanzaco destacó el plan de mantenimiento de la red sanitaria

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó que las obras forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria provincial.

"Este trabajo conjunto nos permite avanzar tanto en grandes obras como en intervenciones de mantenimiento fundamentales para fortalecer la red de salud", señaló.

El titular de la cartera sanitaria recordó que Entre Ríos cuenta con 66 hospitales y 208 centros de salud, y afirmó que el objetivo del Gobierno es mejorar progresivamente las condiciones edilicias de toda la red pública.

Autoridades presentes

La apertura de sobres contó además con la participación del diputado nacional Darío Schneider; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el director del Hospital San Francisco de Asís, Juan Pablo Schonfeld; la secretaria técnica del establecimiento, Sandra Scarso; el contador Fernando Zapata; la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; la directora de Proyecto de la Unidad Técnica de Salud, Verónica Odelli; y el director de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, Santiago Romero Ayala.

Con esta licitación, el Gobierno provincial avanza en una de las inversiones más importantes previstas para el Hospital San Francisco de Asís en los últimos años, con el objetivo de mejorar su infraestructura y garantizar mejores condiciones de atención para la comunidad de Crespo y localidades vecinas.