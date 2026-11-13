La inauguración del Hospital de Día de Salud Mental de Diamante, realizada el 4 de noviembre con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, abrió una controversia sobre el desarrollo de la obra y los aportes efectuados durante las distintas gestiones provinciales.

La exministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, sostuvo que el edificio ya había quedado terminado en diciembre de 2023, durante su administración, y que solamente restaba incorporar parte del mobiliario. Frente a esas declaraciones, la directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Silvina Bogado, brindó su explicación durante una entrevista en el programa radial Hasta que Esto Suceda, de Diamante.

La funcionaria reconoció los trabajos realizados en la etapa anterior, pero señaló que todavía quedaban intervenciones edilicias, equipamiento y aspectos organizativos para concretar la apertura del dispositivo.

El planteo de la exministra Velázquez

La discusión surgió después de la inauguración oficial. Velázquez cuestionó que se presentara como una nueva inauguración una obra que, según afirmó, había quedado concluida durante la gestión provincial anterior.

La exministra aseguró que en diciembre de 2023 habían finalizado las refacciones y la puesta en valor del edificio donde antiguamente funcionaba una capilla del Hospital Colonia. Según su versión, solamente faltaba incorporar elementos como una cocina, una heladera y sillas, que fueron adquiridos posteriormente.

Además, reclamó que se reconociera el trabajo realizado durante su administración y expresó: “Promocionar las políticas públicas como actos de gobierno implica también tener memoria para recordarlas con honestidad intelectual”.

“Creo que Sonia se pudo haber confundido”

Al responder sobre esos cuestionamientos, Bogado manifestó su respeto por la exministra y consideró que podría haberse producido una confusión entre dos obras diferentes.

“Yo creo que Sonia se pudo haber confundido”, expresó. En ese sentido, recordó que el 8 de diciembre de 2023 se inauguró la remodelación de la Sala 2 del Hospital Colonia, un sector destinado a internación que, aclaró, no corresponde al edificio donde actualmente funciona el Hospital de Día.

La directora precisó que se trataba de una apreciación personal, ya que no había mantenido una conversación con Velázquez sobre sus declaraciones.

Los trabajos realizados hasta diciembre de 2023

Bogado explicó que la creación de un Hospital de Día era un proyecto que la institución impulsaba desde hacía más de diez años. Durante 2022 se presentó una nueva propuesta ante el Ministerio de Salud, elaborada por trabajadores del establecimiento, entre ellos Iván Capriz, actual coordinador del dispositivo.

El proyecto obtuvo aprobación mediante una resolución ministerial en 2023. En esa etapa se recibieron dos partidas de $2,5 millones cada una, que totalizaron una inversión inicial de $5 millones.

Con esos recursos comenzaron los trabajos de acondicionamiento de la antigua capilla. Entre las intervenciones realizadas, Bogado mencionó reparaciones en los techos, instalaciones eléctricas y de agua, además de algunas divisiones internas.

Sin embargo, sostuvo que las tareas quedaron interrumpidas y que todavía faltaba completar una parte importante del acondicionamiento edilicio, incorporar equipamiento y organizar el funcionamiento terapéutico.

Las inversiones para completar el dispositivo

La directora señaló que, desde que asumió la conducción del Hospital Colonia en junio de 2024, se retomó el proyecto junto con los trabajadores y se elaboraron nuevas propuestas para finalizar la infraestructura y definir las modalidades de atención.

Según detalló, durante 2026 se recibió una partida de aproximadamente $17 millones, destinada a completar diferentes intervenciones. Entre ellas mencionó la reparación y pintura de paredes y pisos, la fabricación y colocación de rejas, el acondicionamiento de aberturas, la instalación de sistemas de seguridad y la adecuación integral de los sanitarios.

Posteriormente, se asignaron otros $7 millones para equipamiento e insumos. Ese monto permitió adquirir aire acondicionado, mobiliario, placares, sillas, cocina, heladera, microondas y otros elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano.

De acuerdo con los montos informados por Bogado, las inversiones realizadas durante 2026 alcanzaron aproximadamente los $24 millones, sin incluir los recursos destinados a la contratación del personal profesional.

La funcionaria también destacó la participación de trabajadores del propio Hospital Colonia en las tareas. Según relató, muchos colaboraron durante fines de semana y feriados para completar los trabajos pendientes.

La conformación del equipo interdisciplinario

Otro aspecto central para la puesta en marcha del Hospital de Día fue la conformación del equipo profesional. Bogado explicó que en octubre de 2026 se aprobó la contratación de los especialistas que integran el dispositivo, quienes comenzaron a trabajar en la organización de los tratamientos y las modalidades de atención.

El equipo está conformado por profesionales de psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería y acompañamiento terapéutico.

La directora remarcó que terminar el edificio era solamente una parte del proyecto. También resultaba necesario contar con los recursos humanos y un programa terapéutico que permitiera recibir a las personas usuarias.

Un proyecto construido a lo largo de distintas gestiones

Durante la entrevista, Bogado reconoció los antecedentes de la iniciativa y los aportes realizados en diferentes etapas, aunque insistió en que todavía quedaban trabajos importantes para completar la obra y habilitar el servicio.

En ese sentido, destacó que el Hospital de Día es el resultado de un proceso institucional de varios años, en el que participaron distintos equipos de conducción y trabajadores del Hospital Colonia.

El nuevo dispositivo permitirá ofrecer tratamientos intensivos sin necesidad de internación a personas mayores de 18 años, con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental en Diamante y localidades cercanas.